Політ до Вишгорода і назад: як ми протестували “Ракету” з підводними крилами / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Читайте також, скільки коштує поїздка до Лондона у 2021 році.

Чому вирішили протестувати "Ракету"?

"Полетіти" на пасажирській "Ракеті" – мрія всіх поціновувачів водного транспорту, які люблять ексклюзивні судна. І ми не виняток! Особливо, коли у нього є підводні крила, а перші експериментальні проєкції робили ще з кінця XIX століття.

Реклама

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Історія – куди ; без неї! Тож шанувальники "Ракети" знають, що дебют на водоймі цього різновиду суден відбувся ще 1957 року. А останніми роками турпоїздки на "Ракетах" у Києві – рідкість, тож ми відправилися в тестову подорож до Вишгорода без роздумів з Kraina.UА.

Реклама

Поїздки в тестовому режимі компанії тривали з 21 по 24 вересня, нам вдалося потрапити в останній день "польотів". Прайс до Вишгорода становив 450 гривень з людини.

Як пройшла екскурсія?

Поїздка на "Ракеті" розпочалася з розповідей екскурсовода Олександра Пилипчука про історію судна, яке придумали ще за радянщини.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

"А що таке крило?", – одне з перших запитань екскурсовода, яке мотивувало гостей замислитися. І піти з екскурсії не лише з концептуальними фото, а й збагатитися інформаційно.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Олександр Пилипчук розповів про головного конструктора "Ракети" Ростислава Алєксєєва та чому спроектоване ним судно є унікальне.

Ми "летіли" на середній швидкості орієнтовно 60 км/1год. Цей вид транспорту не конкурує зі звичними поромами. Бо ми отримали інші враження від їзди на "Ракеті" завдяки її підводним крилам.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Відчуття можна порівняти з польотом в літаку: коли адреналін зашкалює, ти перебуваєш в комфортному салоні, встигаєш зорово дослідити побачене за вікном, а швидкість "Ракети" лише доповнює загальну атмосферу. До слова, на судні може розміститися до 70 пасажирів, щоб відчути ці емоції на власному досвіді.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Ми їхали на судні компанії "Нібелон". Його зібрали в 2002 році на суднобудівному заводі в Феодосії на замовлення Нідерландів, де "Ракета" курсувала до 2014-го. Але в 2016-му його викупила компанія "Нібелон".

Гості судна не лише слухали історії екскурсовода про Київ та його окраїни, а й слідкували за краєвидами столиці, Вишгорода та хвилями Дніпра. Проїжджали попри Північний міст, набережну Оболоні в столиці та інші місця. Не оминули очима Храм святих Бориса та Гліба у Вишгороді і ландшафти міста.

/ Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Але найбільше емоцій та подиву викликало шлюзування та вихід із "Ракети" посеред екскурсії.

Як відбувається шлюзування?

Перед "Ракетою" відчинилася бетонна брама і судно запливло в шлюз, який нагадує коридор. Там є ще одна брама з паралельного боку. Шлюзування необхідне для регулювання рівня води між водоймами. І щоб добратися з Києва у Вишгород, судно має перебувати на необхідному рівні води.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Тож орієнтовно за 25 хвилин наша "Ракета" піднялася вверх через додаткову воду в процесі шлюзування. Нам відчинили браму і судно поплило дальше. Шлюзування відбулося двічі: маршрутом до Вишгорода та назад до Києва.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Перед цим учасникам екскурсії дозволили вийти на палубу та зробити фото на тлі легендарного шлюзу.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Деякі представники з команди бути в амплуа фотографів, тож з радістю робили світлини охочим. Знайомтеся, це матрос Володимир, який за період тестових рейсів зробив десятки фото.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Чим завершилися поїздка на "Ракеті"?

Коли судно поверталося до Києва, екскурсовод Олександр Пилипчук запропонував охочим загадати бажання під Подільсько-Воскресенським мостом. Важливою вимогою було – затримати повітря та подумати про бажане, коли "Ракета" запливе під міст. Опісля він додав, що така екскурсія – можливість провести дозвілля нетипово.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

"Ракета" – незвичний формат відпочинку на воді. Під час тріпу люди отримують відчуття, які не порівняти з перебуванням на теплоходах. Аналоги їй важко знайти, – сказав екскурсовод Олександр Пилипчук.

Опісля учасники тест-драйву вийшли на палубу та насолоджувалися краєвидом Києва і хотіли поставити подорож, яка тривала дві години на повтор.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Вмикайте відео і дізнавайтеся одкровення про невдалі відпустки зірок

Нещодавно ми розповіли, яка ви вечірка за знаком зодіаку.