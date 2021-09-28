Політ до Вишгорода і назад: як ми протестували “Ракету” з підводними крилами / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні
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Чому вирішили протестувати "Ракету"?
"Полетіти" на пасажирській "Ракеті" – мрія всіх поціновувачів водного транспорту, які люблять ексклюзивні судна. І ми не виняток! Особливо, коли у нього є підводні крила, а перші експериментальні проєкції робили ще з кінця XIX століття.
Історія – куди ; без неї! Тож шанувальники "Ракети" знають, що дебют на водоймі цього різновиду суден відбувся ще 1957 року. А останніми роками турпоїздки на "Ракетах" у Києві – рідкість, тож ми відправилися в тестову подорож до Вишгорода без роздумів з Kraina.UА.
Поїздки в тестовому режимі компанії тривали з 21 по 24 вересня, нам вдалося потрапити в останній день "польотів". Прайс до Вишгорода становив 450 гривень з людини.
Як пройшла екскурсія?
Поїздка на "Ракеті" розпочалася з розповідей екскурсовода Олександра Пилипчука про історію судна, яке придумали ще за радянщини.
"А що таке крило?", – одне з перших запитань екскурсовода, яке мотивувало гостей замислитися. І піти з екскурсії не лише з концептуальними фото, а й збагатитися інформаційно.
Олександр Пилипчук розповів про головного конструктора "Ракети" Ростислава Алєксєєва та чому спроектоване ним судно є унікальне.
Ми "летіли" на середній швидкості орієнтовно 60 км/1год. Цей вид транспорту не конкурує зі звичними поромами. Бо ми отримали інші враження від їзди на "Ракеті" завдяки її підводним крилам.
Відчуття можна порівняти з польотом в літаку: коли адреналін зашкалює, ти перебуваєш в комфортному салоні, встигаєш зорово дослідити побачене за вікном, а швидкість "Ракети" лише доповнює загальну атмосферу. До слова, на судні може розміститися до 70 пасажирів, щоб відчути ці емоції на власному досвіді.
Ми їхали на судні компанії "Нібелон". Його зібрали в 2002 році на суднобудівному заводі в Феодосії на замовлення Нідерландів, де "Ракета" курсувала до 2014-го. Але в 2016-му його викупила компанія "Нібелон".
Гості судна не лише слухали історії екскурсовода про Київ та його окраїни, а й слідкували за краєвидами столиці, Вишгорода та хвилями Дніпра. Проїжджали попри Північний міст, набережну Оболоні в столиці та інші місця. Не оминули очима Храм святих Бориса та Гліба у Вишгороді і ландшафти міста.
Але найбільше емоцій та подиву викликало шлюзування та вихід із "Ракети" посеред екскурсії.
Як відбувається шлюзування?
Перед "Ракетою" відчинилася бетонна брама і судно запливло в шлюз, який нагадує коридор. Там є ще одна брама з паралельного боку. Шлюзування необхідне для регулювання рівня води між водоймами. І щоб добратися з Києва у Вишгород, судно має перебувати на необхідному рівні води.
Тож орієнтовно за 25 хвилин наша "Ракета" піднялася вверх через додаткову воду в процесі шлюзування. Нам відчинили браму і судно поплило дальше. Шлюзування відбулося двічі: маршрутом до Вишгорода та назад до Києва.
Перед цим учасникам екскурсії дозволили вийти на палубу та зробити фото на тлі легендарного шлюзу.
Деякі представники з команди бути в амплуа фотографів, тож з радістю робили світлини охочим. Знайомтеся, це матрос Володимир, який за період тестових рейсів зробив десятки фото.
Чим завершилися поїздка на "Ракеті"?
Коли судно поверталося до Києва, екскурсовод Олександр Пилипчук запропонував охочим загадати бажання під Подільсько-Воскресенським мостом. Важливою вимогою було – затримати повітря та подумати про бажане, коли "Ракета" запливе під міст. Опісля він додав, що така екскурсія – можливість провести дозвілля нетипово.
"Ракета" – незвичний формат відпочинку на воді. Під час тріпу люди отримують відчуття, які не порівняти з перебуванням на теплоходах. Аналоги їй важко знайти, – сказав екскурсовод Олександр Пилипчук.
Опісля учасники тест-драйву вийшли на палубу та насолоджувалися краєвидом Києва і хотіли поставити подорож, яка тривала дві години на повтор.
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