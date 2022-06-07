Здалося: 7 курйозних фото, які введуть в оману кожного

7 курйозних колажів дизайнера Пабло Роша / Фото: Колаж: Сьогодні

"Сьогодні" покажуть 7 курйозних колажів дизайнера Пабло Роша, який порівняв побутові речі з асоціативними предметами. Добірку він опублікував в Instagram – ділимося фото, які введуть вас в оману. Креативщик співпрацював з провідними компаніями світу: Apple, Nike, New York Times, Hermès, Netflix, Balenciaga, Instagram, Airbnb, 20th Century Fox та іншими. Його кейси – натхнення для дизайнерів.

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