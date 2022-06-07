Показалось: 7 курьезных фото, которые введут в заблуждение каждого

7 курьезных коллажей дизайнера Пабло Роша / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сегодня" покажут 7 курьезных коллажей дизайнера Пабло Роша, сравнившего бытовые вещи с ассоциативными предметами. Подборку он опубликовал в Instagram – делимся фото, которые введут вас в заблуждение. Креативщик сотрудничал с ведущими компаниями мира: Apple, Nike, New York Times, Hermès, Netflix, Balenciaga, Instagram, Airbnb, 20th Century Fox и другими. Его кейсы – вдохновение для дизайнеров.

Реклама

Реклама

Реклама

Смотрите также 15 фото самых смешных кошек в Сети.