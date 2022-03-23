Погода в Україні на 23 березня: біжать струмки, а окупанти вже нікуди не втечуть від ЗСУ

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Чудова погода в Україні змушує людей по селах замислитись про вічні питання – коли полоти грядки. Відповідаємо – у середу ви знову зможете це робити. Детальніше про погоду на 23 березня розповіла синоптик Наталка Діденко.

І 23 березня – Всесвітній день метеоролога. В Україні погода подарує метеорологам, а це практично всі українці – адже хто з нас не розуміється на погоді?) – сонце, тепло, свіжу, без кусаючих "мінусів" ніч, тихий вітерець, ясне небо.

Максимальна температура повітря у більшості областей очікується у середу в межах від +10 до +17 градусів. Виняток – Крим та Приазов'я, де ще холодні моря не дадуть стовпчикам термометрів піднятися вище за +7, максимум +10 градусів. Температура вночі не опуститься нижче за +3.

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У Києві 23 березня ніч буде зірковою, ясною. Температура від +3 градусів. А вдень сонце пожене градуси до +15.

Народний прогноз погоди: 23 березня відзначається день пам'яті мученика Кіндрата (Кодрата). У минулі часи у цей день спостерігали за хмарами: якщо в цей день спекотно – тепла погода. Туман також вказував на теплу середину травня, а іній – на дощовий день на Ісакія Змійовика (12 червня). Сині хмари, що біжать по небу, пророкували тепло та дощ. А ще 23 березня буває перша у новому році гроза. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою.

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