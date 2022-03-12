Погода в Україні на 12 березня: вітер надії принесе українцям весну, а оркам – кон'юнктивіт

Місячний календар на тиждень 14-20 березня 2022 року каже, що найнебезпечнішими днями можуть стати середа та неділя, а що каже прогноз погоди – розповіла Наталка Діденко. Холоди всім набридли, але доведеться ще трохи потерпіти.

Синоптик каже, що ніч із п'ятниці на суботу була синоптично переломною та найхолоднішою. Але вже вдень морози почнуть відступати і навіть трохи перевищать нуль градусів, от тільки у Сумській, Харківській та Полтавській областях 12 березня вдень очікується від -4 до -9 градусів.

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У ніч із суботи на неділю морози по всій Україні коливатимуться в межах від -3 до -8, а на Сході від -10 до -12 градусів. У Києві вдень очікується до +4 градусів, а вночі -5 градусів.

Сильний вітер почне затихати, буде помірним. У деяких регіонах надвечір можливі опади. Помалу ми почнемо відчувати запах весни в повітрі.

Народний прогноз погоди: 12 березня вшановується пам'ять преподобного Прокопія Декаполіта, сповідника. У народі цього святого називали Перезимником. Говорили, що в цей день "березень дорогу руйнує, та грузне в кучугурі", "і тане, і мерзне". Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде хороша, то й осінь буде холодною. Якщо ж дме південний вітер, то літо обіцяє бути теплим.