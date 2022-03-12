Погода в Украине на 12 марта: ветер надежды принесет украинцам весну, а оркам – конъюнктивит

Лунный календарь на неделю 14-20 марта 2022 года говорит, что самыми опасными днями могут стать среда и воскресенье, ну а что говорит прогноз погоды – рассказала Наталка Диденко. Холода всем надоели, но придется еще немного потерпеть.

Синоптик говорит, что ночь с пятницы на субботу была синоптически переломной и самой холодной. Но уже днем ​​морозы начнут отступать и даже немного превысят ноль градусов, вот только в Сумской, Харьковской и Полтавской областях 12 марта днем ​​ожидается от -4 до -9 градусов.

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В ночь с субботы на воскресенье морозы по всей Украине будут колебаться в пределах от -3 до -8, а на Востоке от -10 до -12 градусов. В Киеве днем ожидается ​​до +4 градусов, а ночью до -5 градусов.

Сильный ветер начнет поемного утихать, будет умеренным. В некоторых регионах под вечер вероятны осадки. Понемногу мы начнем ощущать запах весны в воздухе.

Народный прогноз погоды: 12 марта почитается память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. В народе этого святого называли Перезимником. Говорили, что в этот день "март дорогу рушит, да вязнет в сугробе", "и тает, и мерзнет". Считалось, что если в этот день идет дождь, то будет мокрое лето. А если дует южный ветер, то лето обещает быть теплым.