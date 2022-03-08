Сніг, вітер і зовсім трошки потерпіти до весни: якою буде погода в Україні 8 березня

Якою буде погода 8-го березня в Україні / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 8-го березня, ми розповідаємо, як день боротьби за права жінок став "святом весни та кохання". А синоптик Наталя Діденко дала детальний прогноз на цей день.

Так,у вівторок в Україну прийде сніг. Він випаде майже всюди. Вдень у західних областях, а також у Київській та Чернігівській областях сніг припиниться. Сподіваємось, що так і буде з обстрілом російських окупантів.

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Температура повітря 8 березня: вночі триматиметься від -2°C до -6°C. У Харківській, Сумській та Полтавській до -8°C. Вдень буде трохи тепліше – від -1 до +3°C.

Зверніть увагу на те, що сьогодні в Україні буде сильний вітер. Якщо у вас є гостра потреба вийти надвір – тепло одягайтеся. Нехай цей вітер швидше здує всю нечисть з України.

У Києві вночі буде сніг, але вдень весна візьме своє – без опадів, але сильний вітер. Уночі очікується -3°C, а вдень температура буде близько нуля.

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Є й позитивний момент – синоптик обіцяє потепління з 12 березня.

Наталя Діденко пише:

Хай це буде банальністю, яка звучить у ці страшні дні дуже часто – війна дуже чітко висвітлює, як рентгеном, хто є хто. Але ж скільки навколо прекрасних людей, просто прекрасних, без понтів і фальші. Не забудьте завтра тепліше одягнутися – буде вітер і сніжок.

І пам'ятайте – Все буде Україна!

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