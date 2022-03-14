Погода на 14 березня в Україні: українцям сонце світитиме яскраво, а орків палитиме "Джавелін"

Погода в Україні на 14 березня - детальний прогноз / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 14 березня, потужна магнітна буря накриє землю. Метеозалежним людям треба бути дуже обережними. Синоптик Наталія Діденко заспокоює позитивним прогнозом погоди.

Завтра починається нарешті весна, за старим стилем, правда, але природа краще знає, коли, що і як – пише Наталя у своєму Facebook.

14 березня температура повітря у більшості областей України вдень підвищиться до +4+8 градусів. Це тішить, бо тепло змінить морозну ніч.

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Уважно слід бути у Сумській, Харківській, Полтавській областях. Окрім російського терору, у ніч на понеділок у цих регіонах буде -8-14 градусів, але вдень уже +1+4 градуси.

Характер погоди – антициклонічний, тому 14 березня опадів в Україні не очікується і навіть у багатьох областях буде вдень сонце. Також сильного вітру не буде.

У Києві у понеділок буде сухо та сонячно. Після -2-4 градусів уночі, вдень у столиці потеплішає до +5 градусів.

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