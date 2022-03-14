Погода на 14 марта в Украине: украинцам солнце будет светить ярко, а орков – жечь "Джавелин"

Погода в Украине сегодня 14 марта - подробный прогноз / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 14 марта, мощная магнитная буря накроет землю. Метеозависимым людям нужно быть предельно осторожными. Синоптик Наталья Диденко успокаивает позитивным прогнозом погоды.
Завтра начинается наконец-то весна, по старому стилю, правда, но природа лучше знает, когда, что и как – пишет Наталья в своем Facebook.
14 марта температура воздуха в большинстве областей Украины днем повысится до +4+8 градусов. Это радует, так как тепло сменит морозную ночь.
Внимательно нужно быть в Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Помимо российского террора, в ночь на понедельник в этих регионах будет -8-14 градусов, но днем уже +1+4 градуса.
Характер погоды – антициклонический, поэтому 14 марта осадков в Украине не ожидается и даже во многих областях будет днем солнце. Также ветра сильного не будет.
В Киеве в понедельник будет сухо и солнечно. После -2-4 градусов ночью, днем в столице потеплеет до +5 градусов.
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