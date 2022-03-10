Під обстрілами: як зіграти весілля під час війни – історії українців

Як українці одружуються в умовах воєнного стану / Фото: Колаж: Сьогодні, Maks Levin

Війна, яку розв'язала Росія, не дає приводу відкладати весілля. Навіть у такий тяжкий час закохані намагаються зберегти віру, надію та кохання.

Хто може розписатися під час війни

Щоб допомогти закоханим, уряд спростив укладання шлюбів з військовослужбовцями навіть за їхньої фізичної відсутності в момент реєстрації. Відповідна постанова набула чинності 7 березня 2022 року. Це стосується також поліцейських, рятувальників, медиків та інших категорій, зазначених у постанові.

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За законами воєнного часу факт одруження мають право засвідчити безпосередні командири, а сам процес може відбуватися в будь-якому місці, навіть на блокпосту. Також укласти шлюб можуть і решта українців, лише у РАЦСі.

Як укласти шлюб, якщо наречений чи наречена захищають країну

Акт про укладання шлюбу може скласти безпосередній командир чи керівник військовослужбовця. У такому разі документ скріплюють гербовою печаткою відповідного органу чи військового формування. Далі командир надсилає документ до будь-якого РАЦСу, щоб інформацію внесли до реєстру та зробили актовий запис про шлюб у паперовій формі.

"Якщо хтось із хлопців думав, що участь у бойових діях допоможе відтягнути дату одруження, то ні, не вийде, ми одружуємо у будь-яких умовах", – написав на своїй сторінці у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

Такою можливістю скористалися Олександр та Діана. Пара розписалася просто у холі будівлі Черкаського управління служби надзвичайних ситуацій. Замість святкового вбрання – форма рятувальників. А свідки цього весілля під час війни – колеги та кілька родичів. Факт укладання шлюбу – за законами воєнного часу – засвідчив начальник Головного управління.

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Щасливі закохані Олександр та Діана / Фото: пресслужба

Весілля онлайн

Якщо наречений або наречена, захищаючи країну, не можуть бути присутні на реєстрації, вони мають право подати заяву про державну реєстрацію шлюбу своєму безпосередньому командиру. Той підтверджує дійсність підпису на заяві та забезпечує її передачу у відділення РАЦСу. Такий документ одночасно є підтвердженням згоди на шлюб. У ньому має бути інформація про заявника та особу, з якою він чи вона планує укласти шлюб.

Через війну Юрій та Катерина не змогли піти до РАЦСу, оскільки вони перебувають у різних містах. Наречений – боєць спецпідрозділу. А своє "так" наречена говорить за допомогою відеозв'язку.

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Онлайн-весілля Юрія та Катерини / Фото: пресслужба

Ми багато років разом, у нас двоє прекрасних дітей, але якось не встигли офіційно одружитися. Ми дуже одне одного любимо і хочемо бути разом. Це дуже зворушливий і тяжкий для нас час. Але ми віримо у перемогу!" – розповіла наречена.

Факт укладання шлюбу засвідчив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. Одразу після цього Юрій повернувся до служби.

Що робити іншим

Простіше і швидше укласти шлюб можна й решті українців, розписатися пари можуть одразу після подання заяви. До того ж українців звільнили від сплати всіх зборів і платежів.

Так одружилися Катерина та Євген. Вони разом півтора року, пропозицію руки і серця дівчина почула цього року в День усіх закоханих. Невелику церемонію планували на літо, після неї – весільну подорож на кілька місяців. Коли почалася війна, з Києва пара вирішила виїхати у Хмельницьку область до батьків. Там же Євген збирався йти до військкомату, щоб потрапити до лав Збройних сил України.

Ми подумали і вирішили розписатися, поки є можливість, всі живі та здорові. Бо, на жаль, ми не знаємо, що буде влітку. Пішли з нареченим до РАЦСу в спортивних костюмах "на розвідку". Виявилося, що під час воєнного стану заяву розглядають пів години і одразу можуть розписати. Тому ми, не чекаючи наступного дня, розписалися. Все оформлення документів тривало не більш ніж годину. На церемонії ми були вдвох, – розповіла Катерина.

На згадку про цей день у молодят одна фотографія, зроблена відразу після реєстрації. Жалю про те, що церемонія була саме такою, каже Катерина, немає ні в неї, ні в чоловіка.

Закохані – Катерина та Євген

Цінність тепер в іншому: щоб усі були живі та здорові. А гарну сукню я і без весілля можу вдягнути. Аби тільки був мир, – ділиться дівчина.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, колеги постійно надсилають йому фотографії молодих, які вирішили одружитися, не чекаючи закінчення війни. Це, серед інших, військові, медики, члени територіальної оборони в містах, де точаться бої. У міністерстві повідомили: за 11 днів війни одружили 3973 пари.

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