Чому жінкам часто не вистачає заліза – як не допустити анемію

Жінкам часто не вистачає заліза в організмі, тому важливо не допустити анемію.

Дієти, менструація, вагітність та інші фактори сприяють тому, що у жінок досить часто виникає залізодефіцитна анемія. Тому жінкам регулярно варто здавати деякі аналізи крові. Чим небезпечний такий стан і як запідозрити дефіцит заліза – розповіла терапевт, сімейний лікар, спеціаліст УЗД-діагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресслужба

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Навіщо взагалі знати показники заліза в організмі?

Залізо необхідне всім клітинам нашого організму під час кожного серцевого скорочення. Цей елемент відіграє головну роль у транспорті кисню, синтезі ДНК та метаболізмі м'язової тканини. Часто залізодефіцитна анемія або недокрів'я "маскується" під інші стани: швидка стомлюваність, сонливість, дратівливість, зниження уваги та пам'яті, зниження лібідо.

Часто люди пов'язують такі стани зі стресом, втомою, а насправді у них – анемія . Якщо крім загальної слабкості та дратівливості вас почали турбувати:

ламке волосся і нігті,

тріщини (заїди) у куточках губ,

блідість шкіри,

біль у серці, запаморочення, відчуття нестачі повітря навіть при незначній фізичній активності,

то варто перевірити показники заліза в організмі.

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Як дізнатися, що у вас дефіцит заліза

Перше, що можна і потрібно зробити – це звернутися до свого сімейного лікаря і здати спільні аналіз крові на гемоглобін (НВ) . Здавати краще венозну кров натщесерце, вранці, можна випити трохи чистої води. Напередодні аналізу краще уникати провокуючих чинників на організм (алкоголь, переїдання, куріння).

Жінкам важливо контролювати рівень гемоглобіну та білка крові – феритину / Фото: freepik.com

Норма гемоглобіну для жінок – 120-140 г/л, якщо показники нижчі, лікар призначить додаткове обстеження для корекції стану та препарати, щоб заповнити дефіцит заліза.

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Важливий момент! Загальний аналіз крові не покаже початку залізодефіцитної анемії, якщо вона тільки почалася, тобто гемоглобін може бути в нормі. Тому важливо додатково контролювати рівень феритину, в межах норми для жінок – його показник не нижчий за 35-40 одиниць

Аналіз крові на феритин білок заліза варто регулярно здавати всім жінкам. Тому що якщо у людини відбувається підвищена втрата або потреба в залізі, або недостатнє надходження цього елемента в організм, знижуватися в насамперед саме білок феритин.

А потім уже рівень сироваткового заліза і лише потім – гемоглобіну. І дуже важливо не чекати на прояви яскравих симптомів анемії , а виявити проблему та почати її коригувати на ранній стадії.

А чому у жінок найчастіше виникає дефіцит заліза?

У жінок часто виникає дефіцит заліза в організмі через менструацію, дієти, зміни гормонального фону, вагітність. А ще дефіцит заліза може бути пов'язаний з особливостями харчування або порушенням всмоктування цього елемента (через захворювання органів травлення і не тільки).

Так, латентний дефіцит заліза (а якщо його не лікувати, то і залізодефіцитна анемія) може початися при незбалансованому харчуванні, суворих дієтах.

Часто до такого стану наводять гастрит зі зниженою кислотністю, виразкова хвороба, захворювання тонкого кишечника та інші проблеми із шлунково-кишковим трактом (ЖКТ). Наприклад, анальні тріщини, хронічний геморой.

Чи можна самій приймати добавки чи краще їсти продукти, багаті на залізо?

Коригується дефіцит заліза лише під керівництвом лікаря. Приймати самостійно препарати заліза, не знаючи справжньої причини захворювання, не можна. Оскільки насамперед важливо усунути саме причину залізодефіциту: збалансувати харчування, якщо діагностовано гастрит – то отримати правильне лікування тощо.

Тільки за призначенням лікаря приймаються препарати заліза (у таблетках чи капсулах) або сапліменти (додаткові біологічно активні добавки). Не завжди слабкість, хронічна втома може бути ознакою дефіциту заліза.

Якщо дефіцит заліза стійкий, то одними продуктами, щоб компенсувати його нестачу, не обійтися. Але найбільше заліза містять тваринні субпродукти , особливо печінка, гречка, червоне м'ясо, шпинат, морепродукти Але знову ж таки, коригувати харчування при залізодефіциті та вибирати раціон слід під керівництвом фахівця.

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