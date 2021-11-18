Чому складно кинути палити – 4 поради, як відмовитися від цигарок

Кинути палити самому складно, важливо заручитися підтримкою близьких та порадами фахівців / Фото: unsplash.com

Більшість курців насправді хоче перестати, але почати боротьбу з тютюном і нікотином наважитися складно. Сьогодні, 18 листопада, Всесвітній день відмови від куріння разом з Центром громадського здоров'я МОЗ постараємося подолати цю шкідливу звичку.

Чому куріння – не просто шкідлива звичка

Багато хто досі вважає куріння лише шкідливою звичкою, але медики думають інакше. Це згубна залежність і навіть хвороба, оскільки куріння вбиває у буквальному значенні майже половину курців. Статистка каже, що 65% курців хочуть покинути, але ніяк не наважаться на це.

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Куріння – це не просто шкідлива звичка, це залежність / Фото: unsplash.com

Тим часом викурений тютюн – це одна з головних причин розвитку захворювань серця та судин , онкології, ранню смертність. Результат саме куріння – це 8 мільйонів смертей у світі щороку.

В Україні ми втрачаємо щороку 65 тисяч курців , а зараз вони ризикують ще сильніше. Оскільки саме у людей, що палять, ризик смертності та важкої течії COVID-19 на 50 % вищий.

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Чому ж так складно кинути палити?

Від моменту куріння першої цигарки до розвитку раку легень можуть пройти роки, і людина весь цей час не бачить зв'язку між курінням та хворобою. Тож і не поспішає кидати. Молоді курці виглядають бадьорими та здоровими, тому зв'язок між курінням та викликаними ним хворобами для них не очевидний — принаймні до певного моменту.

Нікотин викликає залежність, подібну до наркотичної, тому багатьом важко кинути палити / Фото: Pixabay

А ще нікотин, що міститься в тютюні, зумовлює залежність, подібну до наркотичної. Згодом, коли безглуздість і шкода куріння стають очевидними, відмовитися від цигарок виявляється непросто.

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Як же відмовитись від цигарок та кинути палити?

Медики зазначають, що курець має відчути три важливі складові, тобто усвідомити три причини, які "розплющать очі" на куріння та допоможуть посилити мотивацію відмовитися від тютюну. Це фізична, психологічна та поведінкова причини. Вони взаємопов'язані і виникають одночасно у більшості курців:

коли хочеться курити так, що починається "ломка"

коли без цигарок не виходить зосередитися, чи навпаки – розслабитися тощо

коли без цигарок не в'яжеться розмова та дозвілля

Якщо ви помітили у себе всі ці три складові, то причини кидати палити більш ніж вагомі. З чого почати? З дати відмови від куріння, так-так, виберіть день і час, коли ви кинете курити.

Повідомте сім'ї та друзів про своє рішення – кидати курити простіше з підтримкою.

Складіть список ситуацій, коли ви зазвичай курите, щоб з'ясувати, що може спровокувати потягнутися за сигаретою.

Краще позбутися всіх нагадувань про куріння, прибрати звідусіль всі тютюнові вироби, запальнички, попільнички. Зате в ті місця, де раніше зберігалися сигарети, можна покласти льодяники, соломинки, нікотинові пластирі (якщо у вас високий рівень залежності) тощо.

Використання препаратів фармакологічної терапії у 1,5-3 рази підвищує шанси кинути курити порівняно з тими, хто їх не використовує.

Але перш ніж приймати якісь медичні препарати, проконсультуйся з лікарем!

Також ми писали, як сигарети впливають на хворих на коронавірус.