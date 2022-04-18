Чому росіяни схвалюють сексуальне насильство

Військові РФ в Україні масово гвалтували жінок та дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми досі не можемо відійти від шоку, почувши записи телефонних розмов російських окупантів із дружинами, опублікованими СБУ.

Ці шокуючі перехоплення СБУ відображають моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні, – сказано у повідомленні СБУ.

В аудіозаписі дзвінка жінка каже своєму чоловікові ґвалтувати українок, але потім їй нічого не розповідати про це.

Реклама

Шок, ненависть, нерозуміння, як таке можливе у 21 столітті… Слів недостатньо, щоб висловити всю палітру емоцій від почутого.

Масштаб подібних злочинів, який став зрозумілим після відступу армії Росії з Київської області, виводить із рівноваги навіть стресостійких. Лякає, що статистики немає, а на збір інформації підуть десятиліття.

Розбираємось, як жінки можуть бажати іншим те, про що кожна дівчинка з дитинства знає – це найжахливіше, що може статися.

Реклама

Духи предків

Почнемо з того, що зґвалтування – проблема планетарного масштабу. На жаль, у сучасному світі навіть не у воєнний час насильство над жінками присутнє тією чи іншою мірою. Але щодо РФ, схоже, це частина їхньої культури.

Звернемося до Вікіпедії. У російській культурі є таке поняття як снохацтво. Це практика в російському селі, при якій чоловік – голова великої селянської сім'ї (що живе в одній хаті) перебуває у статевому зв'язку з молодшими жінками сім'ї, зазвичай із дружиною свого сина (зв'язок свекра з невісткою, званої сноха).

"Свекор", Володимир Маковський (1888) / Фото: wikipedia.org

Реклама

Історія каже, що така поведінка практикувалася у XVIII-XIX століттях. Часто молоді чоловіки вирушали працювати в міста або на службу в армію, залишали дружин і дочок під опікою батьків. Таким становищем користувалися свекри. Вони схиляли снох до статевих зв'язків будь-якими засобами: умовляння, подарунки, легка робота. Якщо ж молода жінка відмовляла в тілесних втіхах, відповідь слідувала негайно – лайки, насильство, побиття, непосильна робота. До всього, свекор не втрачав нагоди донести на жінку синові, звинувачуючи її у зв'язках з іншими чоловіками.

Чотири покоління однієї селянської сім'ї / Фото: Pinterest

Внаслідок цього жінка завжди залишалася винною, не маючи права на захист навіть від правоохоронних органів чи громадськості. Адже один із головних посилів – "не виносити сміття з хати", живе до сьогодні.

Відмінність культур

Однією з фундаментальних відмінностей між українцями та росіянами, історики та етнографи якраз називають ставлення до жінки. В одному з інтерв'ю доктор історичних наук Оксана Кісь розповідала, що в українській культурі аналогічного періоду жінка мала можливість володіти певною власністю (у тому числі власністю на землю), яка передавалася саме за жіночою лінією, успадковувалась дочкою від матері. Слід згадати також про можливість для жінки розпоряджатися певною сумою грошей, отриманої від так званого "жіночого господарства". Жінка могла продавати продукти своєї праці (городництва, молочарства) та залишати собі отримані за них гроші. Патріархальність в українській культурі не була доведена до крайніх форм, як у російській.

Знімок з виставки "Мами-українки на фотографіях початку ХХ століття"

У світі боротьба за права жінок вийшла новий рівень. В Україні ми продовжуємо боротися за ґендерну рівність, вимагати від влади ратифікації Стамбульської конвенції та прийняття законів, які мінімізують стереотипність. У Мордорі продовжують зберігати багатовікову традицію – заохочення насильства та підтримки його культу.

Чого тільки варті заяви Олени Мізуліної. Російська держава та політична діячка, професорка, жінка… Саме вона у 2016 році внесла до Держдуми законопроект про відміну кримінального покарання за сімейні побої та заміну його адміністративним.

… Грубість – низький рівень культури спілкування, немає ласки, немає поваги – особливо з боку жінки, це тло задає жінка в сім'ї: повага до чоловіка, авторитет у сім'ї – це обов'язково. Ми, жінки, слабкі створіння, нам "все можна". Ми не ображаємося, навіть коли, бачимо, чоловік б'є свою дружину — більшої образи немає, як якщо образити, принизити чоловіка. Чоловіка принижувати не можна, – Мізуліна, 2016 рік.

"Злодій повинен сидіти у в'язниці, і не важливо, якою ціною"

У 2017 році в Росії вийшло дослідження, проведене фондом "Громадський вердикт" та Методологічною лабораторією під керівництвом старшого наукового співробітника Інституту соціології РАН Дмитра Рогозіна. За його даними, до 73% росіян схвалюють застосування насильства правоохоронцями, навіть у тих випадках, коли закон не дає їм такого права.

Переглянувши величезну кількість подібних досліджень, стає зрозумілим, що росіяни схвалюють тортури, заохочують насильство до грабіжників, злодіїв та всіх людей, яких вони вважають небезпечними. За великим рахунком, це відбувається завдяки телебаченню. Крім путінської пропаганди, росіяни споживають величезну кількість вітчизняного контенту, в якому правоохоронці ігнорують норми права, заради досягнення справедливості.

Цікаве дослідження провели в Університеті Лунда у Швеції. Хоча думка психологів у цій темі й різна, група вчених назвала два типи особистості, які схильні виправдовувати насильство. Так, люди, які відносяться до першої групи (правий авторитаризм), готові підпорядковуватися владі й здатні виявляти агресію, якщо віддадуть наказ.

До другої групи (орієнтованих на соціальне домінування) входять люди, які відносять себе до високого стану з правом домінувати над іншими.

У результаті, традиції та звички, закладені предками, відсутність якісної освіти та адекватної самоосвіти, культ телебачення, формують індивідуума з певними переконаннями та поняттями.

Раніше ми розповідали про страх бути згвалтованим і як його подолати.