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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Я боюся, що мене зґвалтують – що робити з таким страхом, розповіла психолог

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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10 квітня, 09:00
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Страх потенційного зґвалтування, нав'язливі думки, що "це може статися зі мною" – нормальна реакція на насильство, яке відбувається. Як впоратися – у матеріалі
"Я боюся, що мене зґвалтують", з таким страхом, як розповіла психолог, допоможуть впоратися дихальні практики, самонавіювання та підтримка близьких
"Я боюся, що мене зґвалтують", з таким страхом, як розповіла психолог, допоможуть впоратися дихальні практики, самонавіювання та підтримка близьких / Фото: unsplash.com, censor.net

Весь світ вразили фото зі звільнених від окупантів Бучі, Ірпіня, Гостомеля, вони стали нашим великим болем. Історії вцілілих вселяють жах і люди, що пережили насильство, дуже потребують підтримки. Сотні тисяч дівчат і жінок стали боятися за своє життя. Як впоратися зі страхом бути зґвалтованою, розповіла психотерапевт, кандидат психологічних наук Марина Діденко.

Марина Діденко
Марина Діденко / Фото: пресслужба

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Говорити про загрозу зґвалтування або злочин, що стався вже, дуже непросто, але дуже потрібно. Якщо людина відчуває надмірний страх стати жертвою зґвалтування або зазнати якогось жорстокого нападу, це називають аграфобією. Але коли ми говоримо про фобію, то маємо на увазі ірраціональний страх, а в умовах війни всі страхи раціональні та реальні.

Останнім часом на консультаціях у мене кілька разів був запит, як подолати страх потенційного зґвалтування, як звільнитися від нав'язливих думок "це може статися зі мною", – каже Марина Діденко. – Ми не вміємо передбачити майбутнє і не знаємо, що станеться завтра. І ці думки можуть суттєво погіршити наш стан тут і зараз.

Що ж робити? Якщо ви в місті або іншому місці, де немає російських окупантів, але страх нападу ви ніяк не можете побороти, то:

  • дайте відповідь самі собі, чому з вами не станеться нічого такого. Це може прозвучати дивно, але саме так ми зможемо опрацювати нав'язливі думки. Дійте логічно, тобто ретельно вдумайтеся – ви в безпеці, поряд немає окупантів, вас є комусь підтримати. Тобто зберіть усі аргументи.
  • Коли знову стане страшно, то знову повторіть аргументи – кажіть вголос. Так ви зможете контролювати страх, не дозволите йому диктувати свої умови.
  • Менше дивіться новин про насильство та зґвалтування, якщо після такого ви не можете знайти собі місця. Не допомагайте своїй психіці пожвавлювати страшні картинки.

Розмова з партнером/партнеркою допоможе створити відчуття безпеки, якщо ви боїтеся насильства
Розмова з партнером/партнеркою допоможе створити відчуття безпеки, якщо ви боїтеся насильства / Фото: freepik.com

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Водночас свої романтичні стосунки або контакти варто підтримувати, це допоможе вам. Розмова з партнером/партнеркою допоможе створити відчуття безпеки, сексуальна близькість та увага партнера також зможуть підтримати вас.

Найчастіше обіймайтеся, глибоко дихайте, використовуйте медіації, навіть обійняти себе або закутатись у плед – допоможе знизити рівень страху та тривоги.

Також заспокоїтись без таблеток допоможуть ТОП-10 седативних природних засобів.

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Якщо жахлива подія сталася, дізнайтеся, як пережити зґвалтування, зберегти здоров'я та знайти в собі сили жити далі.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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