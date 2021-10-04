Чому з'являються набряки на обличчі і як їх прибрати

Набряки на обличчі з'являються з багатьох причин, а прибрати їх допоможе масаж, правильний догляд і спосіб життя / Фото: freepik.com

Рихлість тканин і набряклість (пастозність) обличчя не найкраще впливає на його пропорції: шкіра втрачає свіжість і молодість. Чому набрякає обличчя, як зрозуміти, що лімфатична система дала збій, і чи можна прибрати набряки з обличчя і мішки під очима в домашніх умовах – розповіла фізіотерапевтка, масажистка Тетяна Ронжина.

Тетяна Ронжина / Фото: пресслужба

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Чому набрякає обличчя, навіть якщо людина здорова?

Набряклість, припухлість і несвіжий вигляд обличчя можуть з'явитися не тільки через проблеми зі здоров'ям. А ще й через шкідливі звички, недосипання, нераціональне харчування і низьку фізичну активність. Як наслідок, порушується кровообіг, рух лімфи, циркуляція міжклітинної рідини – настає застій лімфатичної рідини в тілі та на обличчі.

Важливо, щоб матрац і подушка, на яких ви спите, були зручні. Однак якщо проблема в хронічних хворобах або гормональному розладі, то тільки косметологічні процедури її не вирішать – потрібно з'ясувати причину, найти профільного фахівця і розпочати лікування.

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У разі коли людина не має хронічних захворювань, а пастозність, набряклість і блідий колір обличчя спричинені курінням, надмірним вживанням солі та інших шкідливих продуктів, недосипом – все залежить насамперед від вас. Тепер, у холодну пору року, також важливо менше хворіти, зміцнювати імунну систему.

Як пов'язані імунітет і свіжість шкіри обличчя?

Дуже навіть пов'язані, адже внутрішній стан людини відбивається і на її зовнішності. Щодня в організмі відмирають мільйони клітин, і продукти їхнього розпаду накопичуються в тканинах. Імунна система постійно бореться з вірусами і бактеріями, які потрапляють до організму.

А восени, у сезон застуд, ми хворіємо частіше. Відповідно, імунна система працює сильніше, знищуючи віруси, але продукти їхнього розпаду накопичуються в тканинах. Взагалі, завдяки своїй структурі позаклітинний простір стає ідеальним "домом" для накопичення різних токсинів і продуктів розпаду.

Виведення накопичених токсинів лежить на лімфосистемі, яка для цього має працювати без збоїв. Лімфовузли можуть запалюватися через інфекції, застуди, переохолодження, тоді їх фільтрувальні властивості слабшають. У підсумку ми помічаємо погіршення кольору обличчя, набряки, також можуть з'явитися алергічні висипання, пігментація, розширення пор тощо.

Прибрати набряки, мішки під очима допоможуть патчі і самомасаж обличчя / Фото: freepik.com

Щоб шкіра сяяла, була свіжа, пружна, без набряків, потрібен індивідуальний і комплексний підхід. Важливо доглядати за шкірою обличчя відповідно до її типу, а для зняття набряклості є різні методи – від накладання патчів під очі до косметологічних процедур у салоні й самомасажу в домашніх умовах.

Чи можна швидко прибрати набряки на обличчі?

Зменшити набряклість, поліпшити рух лімфи і зняти напруження в тілі добре допомагає загальний масаж тіла та обличчя. За допомогою легкого самомасажу вранці можна надати шкірі більшої пружності, розігнати лімфу і зняти прояв пастозности на обличчі.

Звичайно, на перший раз варто довірити обличчя і тіло тільки фахівцеві. Важливо розуміти, як робити масаж, з якою силою і які рухи застосовувати. Тобто повчитися у професіонала або поспостерігати за ним протягом сеансу масажу.

Прибрати набряки і відновити колір обличчя допоможе правильний догляд і самомасаж вранці / Фото: unsplash.com

Важливо! Перш ніж починати масажувати обличчя, потрібно його очистити – це зручно робити під час ранкового вмивання. Крім очищення тоніком або лосьйоном, важливо допомогти розкритися порам: для цього на обличчя кладуть чистий м'який махровий рушник, намочений гарячою (але не окропом, щоб не обпектися) водою.

Так поживним речовинам буде легше проникнути в шкіру: масаж роблять чистими руками. Що використовувати як основу – крем чи олійку, вибирайте самі. Але якщо ви схильні до алергії, то пам'ятайте, що деякі масла алергійні і можуть спричиняти подразнення шкіри.

Приділіть всього 5-7 хвилин своєму обличчю, всі рухи виконуйте за масажними лініями:

Крем або олію намазують на обличчя поплескуючи. Акуратно розженіть лімфу круговими рухами по щоках, від крил носа до скронь, потім пройдіться від зовнішніх куточків очей до внутрішніх – під нижніми повіками. Верхні повіки акуратно масажують навпаки: від внутрішнього кута до зовнішнього. Потім опрацюйте лоб, легким розтиранням згори вниз. Такими ж рухами – легким розтиранням – помасажуйте губи.

Не забувайте в холодну пору року накладати захисний крем на шкіру перед виходом на вулицю. Пам'ятайте, що іноді масаж робити заборонено.

Коли не можна робити масаж обличчя?

Якщо ви недавно повернулися з моря (особливо якщо шкіра обгоріла на сонці) або відразу після загоряння на пляжі (у солярії) масаж робити не можна. Також протипоказаний масаж, якщо маєте акне, (особливо в період загострення), запальний процес на шкірі, ранки, садна тощо.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як прибрати з обличчя 10 років за допомогою масажу.