Чому чоловіки вважають жінок істеричками – пояснює психолог

Жіноча істерика - міф чи реальність / Фото: freepik.com

Як би дико це не звучало, але досі є люди, які вважають, що у жінок мозок менший за чоловічий, а головна їхня роль на планеті Земля – бути хранителькою домашнього вогнища. Адже так закладено еволюцією за десятки тисяч років.

Що ж до емоційності, то, згідно зі стереотипами, у жінок вона буває зайвою лише через сплеск гормонів або ПМС. Ми попросили сімейного психолога та сексолога Олену Щербань розповісти, чому багато чоловіків вважають жінок істеричками.

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Сімейний психолог та сексолог Олена Щербань / Фото: пресслужба

Від самого початку "істерія" походить від давньогрецького слова hystera, що у перекладі означає "матка". У Стародавній Греції істерія вважалася психічним розладом жінок, і її пов'язували з порушеннями функцій матки.

Але з часом цей розлад було переглянуто, його симптоми відкривалися з різних боків, тому можна сказати, що у суспільстві істерія властива рівною мірою і чоловікам, і жінкам.

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Істерика – це ефективно заряджений стан, що супроводжується сильним емоційним сплеском, криками. Людина кидається речами, падає на підлогу, ламає предмети тощо. Можна сказати, що це патологічний стан психіки, за якого спостерігається яскраво виражена демонстративна поведінка: крики, плач, непритомність, награно гучний сміх тощо.

Механізм істерики такий: що більше глядачів, тим вона сильніша.

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Як розпізнати істеричну людину

Можливі ознаки:

гучний голос;

яскравий одяг;

зухвалий макіяж;

зацикленість на моді, зірках тощо.

Одним словом, це можуть бути будь-які зовнішні атрибути, здатні привернути увагу оточення.

Також істерик схильний говорити загальними фразами та судженнями, які замінюють для нього переживання. Наприклад, "Французьке вино – найсмачніше вино у світі".

Головне джерело істерії – це сильний біль, що породжує внутрішню порожнечу. Людина гостро потребує іншої людини, віч-на-віч із самим собою вона почувається втраченою, не знає, хто вона є насправді, їй потрібна публіка. Такою публікою можуть бути члени сім'ї. Вони повинні дивитися та аплодувати, але при цьому перебувати на дистанції і у жодному разі не лізти на сцену до істерика.

Подібна поведінка може бути нестерпною, але вона не вміє інакше.

Людям з істеричним складом особистості властива також схильність до фантазування, нестійкість настрою, театральність у поведінці і навіть впадання в крайнощі. Наприклад, людина виявляє байдужість, але потім стає надто привітною.

Для істерика також характерною є постановка питань на кшталт: "Ти мене любиш чи ненавидиш?", "Ти за мене чи проти мене?".

Порожнеча всередині істерика – це не просто порожнеча, а анестезуюча оболонка, під якою ховається біль. Цей біль виникає на тлі трьох сфер досвіду людини.

Переживання надмірної сором'язливості чи тиску у своїй батьківській сім'ї.

Порушення особистих кордонів через сексуальне зловживання – спокусу чи насильство.

Досвід великої самотності. Наприклад, дитина в дитинстві виявилася покинутою батьками або їй не приділяли достатньо уваги.

Найчастіше істерики трапляються тоді, коли є глядачі чи вигода. У якій би моторошній істериці не була людина, коли зникає вигода або змінюється публіка, вона відразу ж припиняється.

Страждання істерика – це великий виклик для оточення, проте біль під час істерії повинен бути почутим. Це одне з найважливіших завдань психотерапії. Близьким істеричної людини необхідно мати дуже багато терпіння – щоб їй допомогти, потрібно самому бути досить міцним та стабільним.

Для істерика не бути в центрі уваги означає не існувати. Його поведінка – драматична, нестабільна, маніпуляційна. Він імітує та грає, щоб відчувати, що він живе. Йому також властива неадекватна сексуальна спокусливість з провокаційною поведінкою.

Істерична особистість легко потрапляє під вплив оточення та обставин, а також часто вважає стосунки ближчими та інтимнішими, ніж це є насправді.

Що робити і як не розгубитися, якщо з вами чи вашим близьким трапилася істерика

Істеричний плач відрізняється від звичайного особливою бурхливістю. Він супроводжується погано контрольованими рухами – заламування рук, хапанням себе за волосся. Людина у свідомості, але контакт із нею дуже утруднений.

Важливо зберігати спокій. Впіймайте погляд людини і заговоріть з нею, спокійно промовте: "Подивися на мене". Докладно та покроково розкажіть, що зараз необхідно зробити. Наприклад, "Машо, подивися на мене. Зараз ти витрачаєш багато сил. А вони нам потрібні, щоб..." – і перерахуйте, на що.

Можна спробувати м'яко відвести людину убік. Якщо немає такої можливості, важливо говорити з нею короткими, але впевненими фразами, спокійним тоном давати прості вказівки. Наприклад, "Сядь", "Витягни руку", "Розтисни кулаки" тощо.

Запропонуйте людині повільно пити воду. Це допоможе їй ще до того, як вона доп'є.

Все це можна робити по колу, доки істерика не перейде у звичайний плач.

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