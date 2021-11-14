Почему мужчины считают женщин истеричками – объясняет психолог

Женская истерика - миф или реальность / Фото: freepik.com
Как бы дико это ни звучало, но до сих пор есть люди, которые считают, что у женщин мозг меньше мужского, а главная их роль на планете Земля – быть хранительницей домашнего очага. Ведь так заложено эволюцией за десятки тысяч лет.
Что же касается эмоциональности, то, согласно стереотипам, у женщин она бывает излишней только из-за всплеска гормонов или ПМС. Мы попросили семейного психолога и сексолога Алену Щербань рассказать, почему многие мужчины считают женщин истеричками.
Изначально "истерия" происходит от древнегреческого слова hystera, что в переводе означает "матка". В Древней Греции истерия считалась психическим расстройством женщин и ее связывали с нарушениями функций матки.
Но с течением времени это расстройство было пересмотрено, его симптомы открывались с разных сторон, поэтому можно сказать, что в современном обществе истерия присуща в равной степени и мужчинам, и женщинам.
Истерика – это эффективно заряженное состояние, сопровождающееся мощным эмоциональным выплеском, криками. Человек бросается вещами, падает на пол, ломает предметы и т.д. Можно сказать, что это патологическое состояние психики, при котором наблюдается ярко выраженное демонстративное поведение: крики, плач, обмороки, наигранно громкий смех и т.д.
Механизм истерики таков: чем больше зрителей, тем она сильнее.
Как распознать истеричного человека
Возможные признаки:
- громкий голос;
- яркая одежда;
- вызывающий макияж;
- зацикленность на моде, звездах и т.д.
Одним словом, это могут быть любые внешние атрибуты, способные привлечь внимание окружающих.
Также истерик склонен говорить общими фразами и суждениями, которые заменяют для него переживания. Например, "Французское вино – самое вкусное вино в мире".
Главный источник истерии – это сильная боль, порождающая внутреннюю пустоту. Человек остро нуждается в другом человеке, наедине с самим собой он чувствует себя потерянным, не знает, кто он есть на самом деле, ему нужна публика. Такой публикой могут выступать члены семьи. Они должны смотреть и аплодировать, но при этом находиться на дистанции и ни в коем случае не лезть на сцену к истерику.
Подобное поведение может быть невыносимым, но он не умеет иначе.
Людям с истерическим складом личности присуща также склонность к фантазированию, неустойчивость настроения, театральность в поведении, а также бросание в крайности. Например, человек проявляет безразличие, но потом становится слишком приветливым.
Для истерика также характерна постановка вопросов вроде: "Ты меня любишь или ненавидишь?", "Ты за меня или против меня?".
Пустота внутри истерика – это не просто пустота, а анестезирующая оболочка, под которой скрывается боль. Эта боль возникает на фоне трех сфер опыта человека.
Чаще всего истерики случаются тогда, когда есть зрители или выгода. В какой бы жуткой истерике ни был человек, когда исчезает выгода или меняется публика, она сразу же прекращается.
Страдания истерика – это большой вызов для окружающих, но тем не менее боль при истерии должна быть услышанной. Это одна из самых важных задач психотерапии. Близким истеричного человека необходимо иметь очень много терпения – чтобы ему помочь, нужно самому быть достаточно прочным и стабильным.
Для истерика не быть в центре внимания означает – не существовать. Его поведение – драматическое, нестабильное, манипуляционное. Он имитирует и играет, чтобы ощущать, что он живет. Ему также присуща неадекватная сексуальная соблазнительность с провокационным поведением.
Истерическая личность легко попадает под влияние окружающих и обстоятельств, а также часто считает отношения более близкими и интимными, чем это есть на самом деле.
Что делать и как не растеряться, если с вами или вашим близким случилась истерика
Истерический плач отличается от обычного особой бурностью. Он сопровождается плохо контролируемыми движениями – заламыванием рук, хватанием себя за волосы. Человек в сознании, но контакт с ним очень затруднен.
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