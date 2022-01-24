Чому ламаються зуби і як зберегти гарну усмішку – 5 порад стоматолога

Зуби ламаються через шкідливі звички і навіть карієс, а зберегти усмішку красивою допоможе правильний догляд за зубами / Фото: freepik.com

На жаль, але як саме правильно доглядати за зубами у домашніх умовах, знають не всі. А від цього залежить не лише краса, а також цілісність та здоров'я зубів. Чому ламаються зуби і як доглядати за зубами вдома, розповів провідний лікар-стоматолог Назарій Михайлюк .

Назарій Михайлюк / Фото: прес-служба

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Чому зуби ламаються, навіть якщо не було травми?

Несподівана ситуація – невдалий укус чи травма, та зуб ламається! Випадок, безумовно, неприємний, але не фатальний, запевняють стоматологи. Причини цього явища можуть бути різними: падіння, удар; твердий шматочок їжі; результат карієсу; стара тріщина; пошкоджена пломба; шкідливі звички; дефіцит кальцію; хронічне захворювання; різні аномалії прикусу; гормональний дисбаланс.

Найчастіше причиною втрати передніх зубів стають механічні травми, а у випадку з жувальними, бічними зубами – патологічні процеси, наприклад, карієс та пломба, яка відновлює понад 50% поверхні зуба.

Причиною того, що зуб зламався, може стати твердий шматочок їжі, карієс, стара тріщина, шкідливі звички і т.д. / Фото: unsplash.com

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Але якщо ще кілька років тому не було альтернативних способів усунути дефект, крім видалення та подальшої установки мостових протезів, то в сучасній стоматології існує низка методів відновлення цілісного вигляду зуба.

Якщо у вас зламався зуб, обов'язково зверніться до лікаря. Грамотний спеціаліст оцінить ступінь пошкодження і порекомендує вам найкращий спосіб вирішення цієї проблеми, каже Назарій Михайлюк, – Від того, як швидко після травми пацієнт звернеться до стоматолога, багато в чому залежить метод відновлення. Тому не зволікайте з візитом, навіть якщо пошкоджений зуб не викликає дискомфорту.

Чи потрібно відновлювати зламаний зуб?

Через травмовану поверхню тканин зуба, в якій знаходяться нервові закінчення та судини – може проникнути інфекція, і дати поштовх розвитку серйозного запального процесу.

Спосіб відновлення значною мірою залежить від масштабу пошкодження та розташування зуба. Вже на прийомі у спеціаліста ви вирішуватимете, як вчинити далі,- каже Назарій Михайлюк, – Сьогодні в арсеналі стоматологів сучасні технології, якісні матеріали та нові методи.

Спільно з лікарем ви зможете визначитися, якому саме методу відновлення віддати перевагу. Для цього лікар проведе детальний огляд ротової порожнини за допомогою мікроскопа, оцінить ступінь травми зуба та запропонує оптимальний варіант.

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А як правильно доглядати зуби?

Регулярна домашня гігієна та своєчасні профілактичні візити до фахівця хоча б двічі на рік – це прості істини, які потрібно не тільки знати, а й виконувати. Вони допомагають підтримувати здоров'я всієї ротової порожнини, своєчасно виявляти проблеми і вирішувати їх, "не запускаючи" ситуацію.

Обов'язково знайдіть на поличці у вашій ванні місце для зубної нитки або як її ще називають – флосу. Вона дозволить легко впоратися з чищенням міжзубних проміжків, видаленням залишків їжі із важкодоступних місць.

Використовуйте зубні щітки середньої жорсткості для чищення, вони краще очищають і менше травмують ясна. / Фото: freepik.com

Використовуйте зубні щітки середньої твердості. З одного боку вони менше травмують ясна та тверді тканини зубів, а з іншого – ефективно очищують зуби.

Вибираючи зубні пасти, зупиніть увагу на тих, які містять фтор та антисептичні речовини. Не зайвим буде також використання ополіскувачів для рота.

На здоров'я зубів також впливає наше харчування. Тому не варто надто захоплюватися солодощами та кавою, а овочі, фрукти та продукти, збагачені кальцієм, фосфором – мають стати неодмінною складовою вашого щоденного раціону.

Дбайте про здоров'я зубів самі та довіряйте його професіоналам – і тоді приводів для гарної, впевненої усмішки у вас побільшає!

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