Чому ламаються зуби і як зберегти гарну усмішку – 5 порад стоматолога

Зуби ламаються через шкідливі звички і навіть карієс, а зберегти усмішку красивою допоможе правильний догляд за зубами / Фото: freepik.com
На жаль, але як саме правильно доглядати за зубами у домашніх умовах, знають не всі. А від цього залежить не лише краса, а також цілісність та здоров'я зубів. Чому ламаються зуби і як доглядати за зубами вдома, розповів провідний лікар-стоматолог Назарій Михайлюк .
Чому зуби ламаються, навіть якщо не було травми?
Несподівана ситуація – невдалий укус чи травма, та зуб ламається! Випадок, безумовно, неприємний, але не фатальний, запевняють стоматологи. Причини цього явища можуть бути різними: падіння, удар; твердий шматочок їжі; результат карієсу; стара тріщина; пошкоджена пломба; шкідливі звички; дефіцит кальцію; хронічне захворювання; різні аномалії прикусу; гормональний дисбаланс.
Але якщо ще кілька років тому не було альтернативних способів усунути дефект, крім видалення та подальшої установки мостових протезів, то в сучасній стоматології існує низка методів відновлення цілісного вигляду зуба.
Якщо у вас зламався зуб, обов'язково зверніться до лікаря. Грамотний спеціаліст оцінить ступінь пошкодження і порекомендує вам найкращий спосіб вирішення цієї проблеми, каже Назарій Михайлюк, – Від того, як швидко після травми пацієнт звернеться до стоматолога, багато в чому залежить метод відновлення. Тому не зволікайте з візитом, навіть якщо пошкоджений зуб не викликає дискомфорту.
Чи потрібно відновлювати зламаний зуб?
Через травмовану поверхню тканин зуба, в якій знаходяться нервові закінчення та судини – може проникнути інфекція, і дати поштовх розвитку серйозного запального процесу.
Спосіб відновлення значною мірою залежить від масштабу пошкодження та розташування зуба. Вже на прийомі у спеціаліста ви вирішуватимете, як вчинити далі,- каже Назарій Михайлюк, – Сьогодні в арсеналі стоматологів сучасні технології, якісні матеріали та нові методи.
Спільно з лікарем ви зможете визначитися, якому саме методу відновлення віддати перевагу. Для цього лікар проведе детальний огляд ротової порожнини за допомогою мікроскопа, оцінить ступінь травми зуба та запропонує оптимальний варіант.
А як правильно доглядати зуби?
Дбайте про здоров'я зубів самі та довіряйте його професіоналам – і тоді приводів для гарної, впевненої усмішки у вас побільшає!
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