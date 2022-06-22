Чому коти скидають речі на підлогу – курйозне дослідження

Вчені дослідили поведінку котів та з'ясували, чому вони люблять скидати наші речі / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Вчені у всьому світі давно намагаються зрозуміти, чому коти поводяться саме так: псують меблі, не звертають на нас увагу, сплять у шафі або будять нас о 4-й ранку.

Одна з найдивніших, але водночас захопливих дій, які ми спостерігаємо у наших пухнастиків, – скидання предметів зі столу чи підвіконня. Від найдрібніших до вазонів та картин. Розбираємось, чому коти так люблять скидати предмети.

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Вчені визначили, що одна з причин пов'язана з котячими інстинктами. Варто пам'ятати, що тварини насамперед мисливці. Тому ваш вихованець може думати, що предмет на столі – це миша. Інстинкт наказує зупинити свою здобич.

Коли кішка підштовхує лапою маленький нерухомий об'єкт, вона практикує поведінку. Інстинкти вашої кішки підказують їй, що прес-пап'є або дрібничка можуть виявитися мишею. Її лапа, що тикає, змушує її рухатись, даючи можливість погратися, – розповідає доктор Х. Еллен Вайтлі HowStuffWorks.

Коти неймовірно розумні. Тому, коли вони бачать, що перекидання речей викликає інтерес і привертає увагу їхніх власників, вони обов'язково повторюватимуть ці дії.

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Після того, як кішка дізнається, що, скинувши щось на підлогу, люди діють вдвічі швидше, вона може робити це спеціально, щоб привернути вашу увагу, особливо якщо відчуває, що скоро час їди, – пояснила доктор Х. Еллен Вайтлі.

Вчені відзначили, якщо ми все-таки хочемо привчити домашніх улюбленців не скидати речі, потрібно розважати тварину протягом дня, оточити її різними іграшками, іноді навіть віддати для цього канцелярські предмети. Краще, звичайно, переставити тендітні та цінні речі у безпечні місця.

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