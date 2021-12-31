Плейлист дня: Spotify випустив найріздвянішу музичну добірку

Spotify створив новорічний плейлист 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

З Новим роком 2022 і прийдешніми святами, дорогі друзі! Нехай у житті кожного з нас буде місце для магії та добрих справ! А щоб ще більше зарядити світ атмосферою свят, Spotify випустив різдвяний плейлист.

Щось модно, щось вийшло з моди, але одна річ поза часом – це наша безумовна, дивовижна і така справжня любов до Нового року! Як можна не божеволіти в хорошому розумінні цих слів від атмосфери навколо, лагідних сніжинок та ансамблю шампанського з олів'є? От і ми не знаємо. А спеціально для того, щоб дух Різдва остаточно зачарував, вмикай різдвяну добірку Spotify і, як би сказав головний наречений шоу-бізнесу Макс Барських, роби гучніше!

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