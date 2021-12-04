Піднімають ціни на 30%: що треба врахувати перед новорічною поїздкою до 5 екзотичних країн

Що треба врахувати перед новорічною поїздкою до 5 екзотичних країн
Святкування Нового року за лічені тижні! Багато українців залишаться в Україні, а люди, які люблять тепло – полетять в сонячні країни. Ми з тревел-експерткою Іриною Паладійчук розповімо про особливості відпочинку на свято в 5 країнах. Оберіть одну з них, якщо плануєте провести перший день нового року на пляжі з коктейлем.
Коли варто бронювати новорічний тур?
Тревел-експертка не рекомендує відтягувати дату вильоту до 30 грудня. Бо чим менше днів до дня Х, тим ціни вищі. Прайс зростає приблизно на 30%. Хто довго думає, той переплачує!
Наприклад, ви можете вилетіти 23 грудня, розпочати відпочинок раніше та водночас заощадити. Якщо оберете дату після 27 грудня, то переплатите приблизно 30% за тур. "Схема" працює не лише з екзотичними країнами, а й бюджетнішими, як-от Єгипет або Туреччина.
Що скажете про Новий рік у Домініканській Республіці?
Туристи люблять святкувати Новий рік у Домініканській Республіці. Бо тут святкування припадає на той же день, як і в Україні. По прильоту в країну мандрівники повертаються у святковий антураж, з яким попрощалися вдома. Так, снігу немає, але штучні ялинки та Санта Клауси на кожному кроці.
В багатьох готелях країни в ціні туру врахована гала-вечеря - особливий прийом, який влаштовують у вечір Нового року. Вас здивують не лише вишуканими стравами, але й шоу. Туристи не зможуть повернути гроші за гала-прийом, якщо він попередньо врахований в ціні туру, він обов’язковий.
Звана вечеря в готелі на свято – це не для вас? Скористайтеся послугою "барбекю на пляжі" з новорічним антуражем – його влаштовують місцеві. Любители тусовок відвідують нічні клуби та бари і там проводять перші хвилини Нового року.
Що з цінами, де врахована вартість гала-вечері?
А що туристу робити на Шрі-Ланці на Новий рік?
На Шрі-Ланці вас не зустріне Санта Клаус, ялинок в готелі теж не буде. Бо тут святкування Нового року не припадає на той же день, як і в Україні. Єдине, чим може потішити себе турист у готелі – замовити за додаткову плату гала-вечерю. Її ціна залежить від рівня готелю.
В бюджетних 4-зіркових готелях за гала-вечерю заплатите від 4 тис. гривень за двох, а в преміальних 5-зіркових – від 22 тис. гривень за двох.
В Шрі-Ланці немає преміальних кафе поза готелями, більшість з них скромні – автентичні, де за страву з креветками платять 5 євро. Тож гала-вечеря в готелі – це можливість продегустувати страви високої кухні у новорічну ніч.
Але веселощі можна знайти й поза готелями, бо комендантської години тут немає. Туристи йдуть на пляжні вечірки, де вхід безоплатний, і смакують коктейлі. Але інфраструктура розвинена не на всіх курортах. Рекомендуємо обирати готель неподалік Коломбо – столиці Шрі-Ланки. Наприклад, у Вадуві, Негомбо чи Бентоті.
Що з цінами на тури?
Сейшельські Острови
На Сейшелах без новорічного антуражу туристи не залишаться 31 грудня. Бо тут святкування Нового року припадає на той же день, як і в Україні. Гала-вечерю в готелях також пропонують мандрівникам, інколи вона обов’язкова. Вартість трапези залежить від рівня готелю. Прайс стартує від 1400 гривень за особу.
Ідеальні острови для новорічного відпочинку – Мае, Силует, Ла Діг та Праслін. Якщо любите приватність, то обирайте острови Норт та Фрегат.
На Сейшелах розвинений яхтинг, тож сюди їдуть святкувати Новий рік не лише в готелях та на місцевих пляжах. Любителі ексклюзиву купують тури на парусний круїзний катамаран. Наприклад, на моделі Leopard. І будуть подорожувати архіпелагом та щодня купатися на нових пляжах в Індійському океані.
Катамаран Leopard називають готелем на воді, бо там є все для зручності: вітальня, окремі каюти для двох, кухня з шефом та палуба, щоб засмагати. На Новий рік мандрівникам, які обрали тур, влаштовують вечірку на пляжі з барбекю та асорті тропічних фруків. Протягом святкування звучатиме жива музика та шоу народних танців.
Що з цінами на тури?
Далі – преміальні Мальдіви
Традиційно Новий рік на Мальдівах не святкують 31 грудня. Але особливість відпочинку в країні – це індивідуальний підхід до гостей, тож для українців влаштовують святкове барбекю, шоу, дискотеки та інші активності.
Гала-вечеря на свято є обов’язковою – будьте готові, що тур подорожчає з урахування оплати за трапезу щонайменше на 8 тис. гривень. Бо ціну вечері за замовчанням враховують у прайсі подорожі для двох.
Для святкування Нового року рекомендуємо обрати один з перелічених островів: Курумба, Бандос, Ваккару, Маафуші, Лааму Атолл та Веласару.
Інфраструктура на Мальдівах не розвинена: на одному острові розміщений лише один готель. Єдина можлива активність на Новий рік – гала-вечеря. А ще новорічний романтичний пікнік на пляжі, який влаштовують для званих гостей.
Що з цінами на тури?
На завершення – Танзанія
Танзанія як і Шрі-Ланка не здивує новорічною атмосферою по прильоту. Бо Новий рік місцеві святкують влітку, максимум, який можуть запропонувати, щоб нагадати вам про свято – це гала-вечеря. Її влаштовують не у всіх готелях, тож ви матимете вибір. Прайс на святкову трапезу стартує від 2500 гривень за двох.
Плануйте відпочинок на курорті Занзібар. Бо там немає вираженого приливу та відпливу. А ще розвинена інфраструктура, тож відсвяткувати Новий рік вдасться й поза готелем.
Що з цінами на тури?
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