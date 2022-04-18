Шалені капелюшники: як пройшов пасхальний парад у Нью-Йорку

Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора, 17 квітня, католики у всьому світі святкували великодню неділю. На честь християнського свята, у Нью-Йорку пройшов традиційний парад капелюхів. Жителі Манхеттена влаштували неймовірну ходу в модних пасхальних капелюшках.

Жителі міста в екстравагантному вбранні зібралися неподалік собору Святого Патріка на П'ятій авеню. Серед учасників події можна було побачити гарного бородатого чоловіка в елегантному персиковому вбранні, також учасницю в дивовижному жовто-чорному вбранні, створеному як данину поваги японській художниці Яйо Кусамі.

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Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS

Одна з учасниць параду обрала вбрання у кольорах прапора України, а на голову одягла вінок.

Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS

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Ще одна жінка використала у своєму вбранні соняшник, а головний меседж був нанесений на футболку – заклик озброїти українських військових.

Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS

Судячи з вбрання, учасників надихнув прихід довгоочікуваної весни, творчість та любов до життя. Основу образів складали ніжні квіти.

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Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS

Багато людей примудрилися переодягнути і своїх домашніх улюбленців – собаки красувалися у вбраннях нарівні з їхніми господарями.

Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS

Дивіться неймовірні фото параду капелюхів.

Парад капелюхів у Нью-Йорку / Фото: REUTERS

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