Pantone присвятили новий відтінок порятунку коралових рифів (фото)

/ Фото: pantone.com
Pantone, які раніше назвали два головних кольори 2021 року, представили новий відтінок. Ним став синьо-зелений відтінок, схожий на колір морської хвилі. Інститут кольору присвятив новий відтінок благодійній ініціативі – порятунку коралових рифів.
Новий колір отримав назву Hope (в пер. з англ. "Надія").
Іскристий синій колір відображає здорове біорізноманіття та природний рай, які можливі тільки у процвітаючого коралового рифу, – сказано в релізі Pantone.
Pantone приєдналися до ініціативи компанії по виготовленню котячого корму Sheba і їх глобальної програми по відновленню коралових рифів. Sheba запустили проєкт раніше і завдяки їх фінансуванню вже реанімували екосистему рифів, розташовану поруч з узбережжям острова Сулавесі в Індонезії.
Компанії разом збираються привернути суспільну увагу до проблеми зникнення коралових рифів і, як наслідок, всіх морських мешканців, які там живуть.
У планах Pantone і Sheba відновити 185 тисяч квадратних метрів коралових рифів по всьому світу. Приблизно це рівно 148 олімпійським басейнам (ширина і довжина одного такого дорівнює – 25 на 50 метрів).
Дивіться відео, створене Sheba і Pantone про коралі:
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