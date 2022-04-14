Пане Зеленський, як вам таке? У Швейцарії випустили горілку Vodka Zelensky для допомоги Україні

У Швейцарії випустили горілку Vodka Zelensky / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки Зеленський вирішував надважливі питання України, швейцарська компанія Drink For Peace створила благодійну горілку преміум-класу Vodka Zelensky. Серед креаторів – українська дизайнерка Анастасія Росініна, яка емігрувала через війну.

Девіз горілки Vodka Zelensky — "Пий за мир". 100% прибутку компанія перераховує громадським організаціям України. Наприклад, березневі кошти 28 тис. франків (876 тис. гривень) зі Швейцарії, відправили благодійному фонду "Душа" та дитячій лікарні "Охматдит".

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За кожну куплену пляшку на рахунок фонду додатково перераховують щонайменше 5 фунтів стерлінгів. Благодійна ініціатива для українських організацій діятиме до 2026 року.

Горілку Vodka Zelensky продають у Великій Британії, Швейцарії та Німеччині. Ціна горілки на офіційному швейцарському сайті – 40 євро. Зеленський популярний у світі, тож на сайті Sold out.

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