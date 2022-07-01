Від отруєння до ПТСР – створено сайт, де дізнатися про здоров'я під час війни

Створено сайт, де можна дізнатися про здоров'я під час війни – від отруєння до ПТСР

Щоб підтримати фізичне та ментальне здоров'я українців, створено інформаційну платформу "Бережи себе" . Тут зібрано перевірену, тобто доказову медичну інформацію на різні теми – від загострення хронічних захворювань або нових інфекцій до порад, як підтримати своє ментальне здоров'я, повідомляє Центр громадського здоров'я.

На сайті "Бережи себе" 8 тематичних розділів, де можна знайти відповіді на питання фізичного та ментального здоров'я

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Відповіді на хвилюючі медичні питання дають лікарі, вчені, медичні журналісти, всього на сайті 8 тематичних розділів, де можна знайти відповіді на такі питання, як

Що робити під час надзвичайних воєнних ситуацій Як дбати про своє здоров'я під час війни Які бувають інфекції та хронічні хвороби Що робити при отруєннях та проблемах із травленням Які щеплення особливо важливі під час війни Як діяти, якщо отримав травму, опік, перелом Як підтримувати жіноче здоров'я Як підтримати метальне здоров'я та нервову систему.

У рамках проекту "Бережи себе" також відбудеться серія онлайн-лекцій із доказовими лікарями про здоров'я у віці після 60 років. Також організатори розкажуть про набори особистої гігієни та створять інформаційні брошури про особливості догляду в умовах тривалого перебування в укриттях, зокрема з обмеженим доступом до води.

На сайті "Бреги себе" відповіді на хвилюючі питання щодо здоров'я дають лікарі, науковці, медичні журналісти

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Набори та брошури будуть передані жінкам до зон бойових дій через волонтерські та партнерські організації. Пам'ятайте, турбота про здоров'я робить нас сильнішими, витривалішими та надає ресурс для боротьби з ворогом. Не відкладайте турботу про себе до найкращих часів!

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