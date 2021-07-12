Обережно, магнітна буря! Чим небезпечна та як на нас впливає

У період магнітних бур люди можуть на фізичному рівні відчувати себе не дуже добре. А через проблеми зі здоров'ям з'являються психоемоційні проблеми

Чим небезпечна магнітна буря 12 липня / Фото: Getty Images, Pexels

У липні магнітні бурі, які чергуються з іншими астрологічними процесами, типу ретроградності планет, дуже сильно впливають на здоров'я і психоемоційний стан людей. А саме сьогодні, 12 липня стартує тривала і потужна магнітна буря. Як магнітні бурі впливають на людей і чого чекати в цей період – далі в матеріалі.

Магнітна буря впливає на здоров'я і емоції людей

У період магнітних бур люди можуть на фізичному рівні відчувати себе не дуже добре. Мабуть, найпоширенішими скаргами є перепади тиску. Звідси можуть виникати головні болі, біль в суглобах і спині, запаморочення і болю в серці, проблеми зі сном.

А через проблеми зі здоров'ям або навіть невеликі нездужання з'являються психоемоційні проблеми, як-от дратівливість, апатія, занепад сил, неуважність і забудькуватість.

Чим небезпечна магнітна буря 12 липня / Фото: Getty Images

Під час магнітних бурь батьки часто скаржаться на неконтрольовану поведінку дітей – гіперактивність, шкодливість, дратівливість. Що теж пояснюється впливом магнітних бур і тим, що діти є більш метеозалежними, ніж дорослі.

Цікаво, що навіть тварини стають агресивнішими в період магнітних бур.

Магнітна буря 12 липня: як вона вплине на людей

Сьогодні можлива апатія, занепад сил і концентрації, а також дратівливість. Астрологи прогнозують, що пік активності припаде на завтра, 13 липня, і може досягнути рівня G1. З середи шторм поступово піде на спад і вже до вихідних магнітосфера Землі повернеться до норми. За прогнозами, цей геомагнітний шторм триватиме до п'ятниці, 16 липня.

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Такі перепади можуть для метеозалежних людей обернутися болями в суглобах, спині, нудотою, головним болем і запамороченням. Можливі навіть загострення хронічних захворювань.

А дратівливість, занепад сил і відсутність настрою – головні результати цієї магнітної бурі.

Як подбати про себе під час магнітної бурі

До кінця тижня потрібно максимально спокійніше поставитися до свого здоров'я – як фізичного, так і психологічного. Постарайтеся максимально розвантажити ці дні від складних фізичних і емоційних завдань, не нервувати і не сперечатися. Краще подивіться приємний фільм, почитайте книгу, займіться хобі.

Крім того, важливо дотримуватися правильного харчування, дотримуватися питного режиму і вести активний спосіб життя, не перевантажуючи себе.

Як магнітні бурі впливають на людей – дивіться відео:

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