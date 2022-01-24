Варто знати: як поводитися при мінуванні приміщень – поради експерта

Як поводитися у разі замінування приміщення / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім часом в Україні надто багато тривожних новин. Тільки сьогодні СБУ знешкодила "терористів" в аеропорту під Києвом. Але що робити у страшній ситуації, якщо ви звичайна людина? У програмі "Ранок з Україною" розповіли про правила поведінки під час замінування територій.

Лілія Ребрик та Григорій Герман розповіли про найпростіші, але дуже важливі правила поведінки при замінуванні локацій, які ми знаємо, але втрачаємо голову при наближенні небезпеки: зберігайте спокій, не панікуйте та залиште приміщення.

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"Ранок з Україною" розповів про правила поведінки під час замінування різних приміщень / Фото: пресслужба

Чим менше ви намагаєтеся проявляти власну ініціативу в подібних випадках – щось робити чи панікувати, тим краще. Насамперед чітко прислухайтеся до команд, які звучать від охоронців або з гучномовця. І дійте відповідно до оголошеної інформації, – розповів експерт з безпеки Сергій Шабовта у програмі "Ранок з Україною".

Якщо ж загальної інформації немає, наприклад, стало відомо про замінування метрополітену або іншого простору з великим скупченням людей, потрібно сформувати певний алгоритм дій. І, головне, у жодному разі не піддаватися паніці довкола.

Одне з найпоширеніших базових рішень – евакуація. Потрібно сформувати певний алгоритм дій: забрати особисті речі, але якщо ви везете великогабаритний багаж, краще залишити його. Якщо ви на станції – повідомте про небезпеку провідникам і спокійно рухайтеся до ескалаторів. Якщо ви перебуваєте в поїзді – не залишайте його самостійно, дочекайтеся команди, – підкреслив експерт.

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Якщо стало відомо про замінування навчального закладу, потрібно спокійно та чітко пояснити учням, що робити, без зайвої балаканини. А ще краще – періодично проводити інструктажі про евакуацію та подібні речі.

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Як тільки чуєте оголошення про екстрену ситуацію, без зайвих рухів, слів та паніки залиште приміщення згідно з озвученими правилами. У будь-якому торговому центрі має висіти план евакуації. Як тільки опинитеся поза зоною ризику, відразу ж повідомте близьким про те, що з вами все добре.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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