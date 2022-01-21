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Навіщо потрібні обійми і як правильно обійматися – поради психолога

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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21 січня, 10:00
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Підтримка у стресовій ситуації, необхідність підняти настрій, брак впевненості чи внутрішні переживання. З усім цим допоможуть впоратися обійми
Обійми здатні змінити наше життя на краще
Обійми здатні змінити наше життя на краще / Фото: Колаж: Сьогодні

21 січня відзначається Міжнародний день обіймів. Ми мимоволі задаємось питанням, скільки ж разів на день потрібно обійматись? Нестача такого простого, на перший погляд, заняття, дуже позначається на нашому ментальному здоров'ї. У різних країнах світу проводяться акції на зразок Free Hugs, участь у яких із задоволенням беруть десятки тисяч людей. А ви погодилися б взяти участь?

Ми попросили психолога Марину Журбенко докладніше розповісти, що означають обійми у нашому житті.

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Є таке поняття у психології ─ емоційні погладжування, тобто, підтвердження для людини, що з нею, а також з людиною, яка поруч, і зі світом все добре. Якщо мене обіймають, якщо я відчуваю дотик, який передає мені позитивну емоцію, значить – я окей. Це базова психологічна потреба.

Кожен з нас приходячи у цей світ, потребує у погладжуваннях, дотиках та обіймах, оскільки за умов сенсорної депривації – дитина отримує серйозну психологічну травму і може загинути. Це можна простежити на прикладі дітей, які виросли у дитбудинках. Через дефіцит тактильних відчуттів у них розвиваються механізми самозахисту, і вони можуть самостійно почати себе заколисувати, коли, наприклад, відчувають страх. Говорячи мовою транзактного аналізу, обійми можна віднести до акту визнання особи і вважати одним із найпотужніших терапевтичних інструментів.

Навіщо потрібні обійми людині

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Це універсальний спосіб висловити будь-якою мовою турботу, любов і підтримку близькій людині. Обійми, які тривають від 20 секунд і довше, мають терапевтичний ефект, який позитивно позначається на нашому організмі і допомагає протистояти хворобам. Обійми не тільки зменшують синтез гормону стресу кортизолу, але також збільшують секрецію серотоніну, який пов'язаний з покращенням настрою та відчуттям щастя. Все це призводить до заспокоєння нервової системи, а також покращує емоційне тло.

Обійми надають заспокійливу дію не тільки на серце, а й на нервову систему. Обіймаючи один одного, ми розслабляємо нерви і знімаємо напругу, що накопичилися, і стрес. Під час обіймів ми відчуваємо себе у безпеці. Страхи турбують нас набагато менше, як і думка оточуючих. Така реакція закладена у нас лише на рівні інстинктів, і навіть коли ми цього не усвідомлюємо, вона допомагає нам у різних життєвих ситуаціях.

І тут мені хотілося б зробити акцент на тому, що правильно і доречно обійматися – ще мистецтво. "Чому?" – Запитаєте ви мене. У відповідь скажу: щоб обійми справді мали ефективність – потрібно дотримуватися деяких правил.

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Обійми можуть не завжди бути доречними
Обійми можуть не завжди бути доречними / Фото: me.me

Отже, перш ніж почати людину обіймати:

  1. Запитайте, чи це можна робити. ("Я можу тебе обійняти?").
  2. Не нападайте відразу міцними обіймами та притисканнями. Це може збити з пантелику і створити зайвий дискомфорт. Орієнтуйтесь на рухи того, кого ви обіймаєте. Врахуйте, є люди, яким чужі дотики можуть бути неприємними.
  3. Дихайте глибоко і спокійно, краще в такт із ним. Це допоможе створити додаткову сонастройку з людиною і вирівняє її з дисонансу. При цьому паралельно ви можете погладжувати його рукою по спині.
  4. Сигналом того, що вже можна відпустити, буде його розслаблення м'язів.
  5. Важливо дякувати за цей довірчий акт взаємодії!

На жаль, у період пандемії суттєво знизилися фізичні контакти людини з людиною, і це дуже вплинуло на психоемоційний стан більшості людей. Вміння бути в контакті з собою та іншою людиною – вкрай важливі аспекти для відчуття внутрішнього спокою та гармонії. Тому, потрібно відновлювати та створювати можливості нових контактів.

Кажуть що людині на день потрібно мінімум 8 обіймів. Можливо, це зможе вгамувати мінімально потребу в тактильних відчуттях. Але так само, я вважаю, що краще дотримуватись правил "чим більше, тим краще". Адже користь від обіймів досліджена та доведена. Обіймайтеся частіше та з любов'ю!

Читайте також: ТОП-10 вагомих причин почати частіше обійматися

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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