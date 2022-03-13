Онлайн-навчання для школярів в умовах війни: дата початку, подробиці проєкту

Як дітям вчитися онлайн в умовах війни / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

У деяких регіонах України відновлюють процес навчання дітей із понеділка, 14 березня. Багатьом сім'ям довелося залишити свої будинки та тимчасово виїхати до інших регіонів або за кордон. Перебуваючи у порівняльній безпеці, діти зможуть займатися дистанційно.

Міністерство освіти разом із компанією Google Україна запустили спеціальну цифрову платформу. Онлайн-розклад створено для школярів з 1-го 11-го класу у вигляді інтерактивного Google-календаря. Усі бажаючі можуть отримати вільний доступ у реальному часі.

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Щоб навчатись, дітям потрібно перейти на платформу Всеукраїнської школи онлайн. Кожен урок містить відео, конспект та тестові завдання. Перед переглядом потрібна реєстрація.

Оскільки в деяких регіонах Інтернет нестабільний чи тимчасово відсутній, буде додатково запущено трансляцію уроків для 5-11 класів на телебаченні: Megogo, 1+1 video, Київстар ТБ.

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