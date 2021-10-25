Один з кращих природних антибіотиків: чому важливо їсти брусницю

Брусницю важливо їсти для профілактики багатьох хвороб, вона - природний антибіотик / Фото: pixabay.com

Якщо вас часто турбує сухість у роті або ви приймаєте будь-які ліки на цей момент – оосбливо варто включити в раціон брусницю . Оскільки такі стани часто стають причиною розвитку запальних процесів у роті. А брусниця – відмінний природний засіб для їх профілактики, пише медичний журнал Nutrients.

Чому саме брусниця?

Також медики рекомендують частіше їсти брусницю літнім людям. Чи знаєте ви, що ягоди використовуються в традиційній медицині Фінляндії для лікування дріжджових інфекцій порожнини рота. Терапевтичну дію брусниці на ротову порожнину і здоров'я людини в цілому в цей раз вивчила група шведських і фінських вчених.

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Ягоди брусниці містять вітаміни (A, B1, B2, B3 і C), калій, кальцій, магній, фосфор / Фото: Pixabay

Медики рекомендують брусницю, в тому числі ферментовану (приготовлену способом бродіння), а також сік з цієї ягоди для профілактики і лікування різних запальних процесів в роті і яснах. Вчені відзначають, що здоров'я порожнини рота позитивно впливає на загальний стан здоров'я. Оскільки запальні процеси, що відбуваються в ротовій порожнині і зубах, стають причинами поширення інфекції в інші органи.

Так, системні антибіотики або місцеві антисептики, які застосовуються для лікування незначного запалення, викликаного стійкими мікробами, можна використовувати тільки обмежений час. А брусниця та інші ферментовані рослинні продукти, можуть стати альтернативою протизапальним і імуномодулюючим препаратам.

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Чим же ще корисна брусниця, які в ній містяться вітаміни?

Ягоди брусниці містять вітаміни (A, B1, B2, B3 і C), калій, кальцій, магній, фосфор і володіють унікальним поліфенольної складом. Біоактивні молекули брусниці мають протиракову, антимікробну, антиоксидантну та протизапальну дію.

Екстракт брусниці тонізує шкіру, тому ягоду широко використовують в косметології / Фото: unsplash.com

Тому ягода рекомендується не тільки для підтримки здоров'я порожнини рота, а також для профілактик онкології, в процесі лікування ГРВІ та інших респіраторних інфекцій. Рекомендована брусниця при хронічній втомі, зниженому імунітеті і при перевтомі.

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У лікувальних цілях використовуються як плоди брусниці, так її гілочки і листя. Також екстракт брусниці, має тонізуючий вплив на шкіру, тому ягоду широко використовують в косметології.

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