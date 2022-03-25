Обстріл фосфорними бомбами – 5 кроків, як допомогти правильно

При обстрілі фосфорними бомбами важливо правильно надати допомогу: не чіпати руками частинки фосфору, полити рани і шкіру водою і накласти содову пов'язку / Фото: istockphoto.com, freepik.com
Під час обстрілу фосфорними бомбами не можна обробляти рани перекисом водню або іншим антисептиком, прикладати вату. Чому не можна чіпати рани руками, як допомогти правильно при фосфорному бомбардуванні і чому важливо мати під рукою воду та соду у разі такої атаки – порадами поділився телеграм-канал Ukraine NOW .
Російські окупанти стали обстрілювати мирне населення фосфорними бомбами, а білий фосфор небезпечний тим, що з контакті його зі шкірою з'являються найглибші опіки. Якщо швидко і правильно не допомогти, то можуть постраждати кісткові тканини і навіть кістковий мозок. Тому при фосфорному обстрілі треба діяти так:
- не чіпати руками фосфоровмісних частинок, які потрапили на шкіру або осіли на одязі
- полийте водою шкіру або одяг, ті місця, на які "приземлився" фосфор – змочувати шкіру та речі водою потрібно якнайрясніше
- потім акуратно зніміть одяг, але якомога обережніше, краще робити це безпосередньо у воді або рясно поливаючи водою уражені ділянки
- Після цього потрібно приготувати содовий розчин і обробити їм рану.
- Тільки після цього можна накласти вологу пов'язку, яку слід також періодично змочувати содовим розчином.
Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, у свідомості допоможіть їй прийняти будь-які знеболювальні засоби та заспокійливе. Важливо! При горінні фосфор виділяє отруйні пари, тому дайте потерпілому будь-який сорбент, щоб допомогти організму вивести токсичні речовини.
Пийте обов'язково якнайбільше води, молоко та будь-яку лужну негазовану воду. Чого не можна робити при попаданні фосфору на шкіру
- прикладати до ран ватяні диски або вату
- обробляти перекисом водню та іншими антисептиками.
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