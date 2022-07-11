Найкрасивіші сукні Кейт Міддлтон на Вімблдоні (фото)

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images
Герцогиня Кембриджська регулярно відвідує Вімблдон. Цього сезону тенісний турнір особливо важливий через рішення не допустити до гри спортсменів із Росії та Білорусі. Представники тенісної асоціації заявили, що не зараховуватимуть зароблені очки до загального рейтингу, а Вімблдон у відповідь на це рекордно збільшив призовий фонд турніру.
Звичайно, крім спортивних змагань, увага гостей турніру та й усього світу була прикута до образів Кейт Міддлтон. Так, на 9-й день Вімблдону герцогиня з'явилася в небесно-блакитній сукні з гороховим принтом Alessadra Rich, а на жіночий фінал вона прибула у яскраво-жовтій сукні Roksanda.
Образ вона доповнила каблучкою із сапфіром, яка належала принцесі Діані.
Експерти з ділового етикету зазначили, що саме ці два образи Кейт були явним меседжем та своєрідною заявою позиції королівської родини щодо війни в Україні.
Для своєї появи в королівській ложі Вімблдона під час фіналу чоловічого одиночного розряду Кейт знову вибрала вбрання свого улюбленого дизайнера Alessadra Rich. Класична сукня в горошок з коміром "челсі" та пишними рукавами стала відсиланням до культових образів принцеси Діани та її любові до принтів у горошок.
Дивіться фото: Кейт Міддлтон, племінниці принцеси Діани та інші гості Royal Ascot у неймовірних капелюшках