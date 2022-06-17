Кейт Міддлтон, племінниці принцеси Діани та інші гості Royal Ascot у неймовірних капелюшках (фото)

Ми вже насолоджувалися ефектними та стильними виходами гостей у перший день Royal Ascot. Настала черга і герцогів Кебриджських постати перед публікою в розкішних нарядах.
Члени королівської сім'ї прибули майже у повному складі у Королівському Аскоті у п'ятницю. Кейт Міддлтон та принц Вільям були серед тих, хто був присутній, щоб подивитися на перегони. Звичайно, Кейт дотримувалася гламурного дрес-коду Royal Ascot, цього разу вона обрала сукню в горошок від Alessandra Rich, коричневий капелюшок із білими квітами та туфлі-човники в тон.
Герцогиня уклала волосся і зробила макіяж у природних тонах. А завершила свій образ сережками з перлами та діамантами, які колись належали принцесі Діані.
Серед гостей кінних перегонів були помічені й племінниці принцеси Діани сестри Спенсер.
Цікаво, що всі учасники та гості Royal Ascot повинні дотримуватися суворої політики дрес-коду. Чоловіки повинні завжди носити повний ранковий костюм з жилетом і чорний або сірий циліндр, тоді як жінки повинні носити капелюхи та сукні, що закривають плечі. Усі учасники також мають носити бейджі з іменами — це стосується і членів королівської сім'ї, незважаючи на їхню популярність та титули.
Зібрали кілька стильних виходів гостей Royal Ascot.
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