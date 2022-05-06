Образ дня: мама Ілона Маска у вишиванці відвідала конференцію доньки – дивіться фото

Новий модний вихід Мей Маск / Фото: instagram.com/mayemusk
Мама Ілона Маска Мей Маск знову підтримала українських дизайнерів, обравши речі наших креативників для нового виходу. Мей відвідала конференцію у Лос-Анджелесі, яку організувала її дочка Тоска Маск.
На захід 74-річна Мей одягла вбрання українських брендів. Вона обрала білий жакет Ельвіри Гасанової та вишиванку Kris Maran.
Доповнила образ Мей стильними рваними джинсами.
У своєму посту в Instagram вона підкреслила, що підтримує українських дизайнерів.
Нагадаємо, Мей Маск активно підтримує Україну з перших днів війни, яку Росія розв'язала проти нашої країни. Вона регулярно розповідає про жахіття, які творять окупанти у своїх публічних виступах, вибирає одяг українських дизайнерів і всіляко намагається закликати світову спільноту зупинити війну.
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