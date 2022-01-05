Образ дня: Дуа Липа в "голій" сукні насолоджується зимовими канікулами (фото)

Дуа Ліпа здивувала шанувальників екстремальним вбранням / Фото: instagram.com/dualipa
Відомі люди продовжують ділитися своїми святковими фотографіями. Слідом за Мей Маск, що відпочиває у Швейцарії, показала свої зимові канікули та співачка Дуа Ліпа.
Популярна поп-виконавиця Дуа Ліпа показала фанатам свій новий образ, вкотре наголосивши, що рамок немає. У блискучій голій сукні Georgios Throchopoulos знаменитість повечеряла на відомому острові мільйонерів, Сен-Барті.
Дівчина поділилася знімками та відео, де чітко видно її відвертий образ, який, попри мінімальну кількість тканини, їй йде. Доповнила свій лук Дуа Липа рожевими сабо.
Зазначимо, що раніше співачка не з'являлася у подібних образах. Схоже, недавнє розлучення з хлопцем вона переживаємо по-своєму. З Анваром Хадід, братом Белли та Джіджі Хадід, Дуа зустрічалася близько двох років, але стосунки не витримали через постійні гастролі зірки.
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