Образ дня: вагітна Мішель Вільямс у сукні українського бренду

Мішель Вільямс знялася у сукні українського бренду для обкладинки американського видання / Фото: Колаж: Сьогодні

Мішель Вільямс дала відверте інтерв'ю Variety, в котрому розповіла про вагітність, боротьбу за рівність оплати праці в Голлівуді та роботу зі Стівеном Спілбергом.

Для зйомки обкладинки Мішель позувала у делікатній сукні з пір'ям із весільної колекції українського бренду Sleeper, представленої у січні 2022 року. Тоді дизайнери розповіли, що всі речі із колекції надихнуті Золотою ерою Голлівуду.

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Мішель Вільямс на обкладинці Variety / Фото: Variety

Біла сукня прямого крою на тонких бретелях виготовлена з EcoVero тканини, яка є екологічним аналогом віскози.

В інтерв'ю журналістам Variety Мішель зізналася, що для неї означає боротьба за гендерну рівність.

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Я думаю, що я чітко уявляю, що мені потрібно піднятися і донести. Мені потрібно було запитати себе, чи можу я бути досить сильною, зрілою і людяною, щоб побачити можливість, що відкривається переді мною, і скористатися нею.

Мішель Вільямс у сукні українського бренду знялася для видання Variety / Фото: Variety

Я побачила, що йдеться не лише про конкретну суму доларів. Йдеться про самооцінку. Йдеться про встановлення ринкової вартості чогось. І ми всі маємо сказати, що це правильна сума, справедлива сума. ⁠

Сукня бренду Sleeper

Актриса розповіла, що зараз вона в передчутті появи нового члена сім'ї. Нагадаємо, Мішель Вільямс вагітна від режисера Томаса Кейла. Пара вже виховує сина Гарта, якому майже 2 роки, також Вільямс має 16-річну доньку Матильду від стосунків із покійним актором Гітом Леджером.

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