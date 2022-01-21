Обійматися будемо? 7 мемів про обійми, які розсмішать за секунду

7 мемів про обійми, які розсмішать за секунду
21 січня святкують Міжнародний день обіймів. Сьогодні прийнято обіймати всіх та ходити з табличкою "Free hugs".
Цьогоріч рекомендуємо утриматися від традиції, адже пандемія не відступила. Натомість – надіслати один з мемів рідним і друзям, щоб привітати та водночас не зашкодити здоров’ю.
1
Забавні картинки для прекрасного настрою / Фото: risovach.ru
2
Забавні картинки для прекрасного настрою / Фото: gadzzilla.org
3
Забавні картинки для прекрасного настрою / Фото: wattpad.com
4
*Я потребую обіймів.
Забавні картинки для прекрасного настрою / Фото: makeameme.org
5
*Скільки за обійми?
Забавні картинки для прекрасного настрою / Фото: funvizeo.com
6
*Напад обіймами.
Забавні картинки для прекрасного настрою / Фото: imgflip.com
7
Забавні картинки для прекрасного настрою / Фото: gadzzilla.org
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