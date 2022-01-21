Обійматися будемо? 7 мемів про обійми, які розсмішать за секунду

7 мемів про обійми, які розсмішать за секунду

21 січня святкують Міжнародний день обіймів. Сьогодні прийнято обіймати всіх та ходити з табличкою "Free hugs".

Цьогоріч рекомендуємо утриматися від традиції, адже пандемія не відступила. Натомість – надіслати один з мемів рідним і друзям, щоб привітати та водночас не зашкодити здоров’ю.

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Не забувайте про реалії сьогодення у святкові дні та адаптуйте нові виклики до норм та трендів сучасності.

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Забавні картинки для прекрасного настрою / Фото: risovach.ru

2

Забавні картинки для прекрасного настрою / Фото: gadzzilla.org

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3

Забавні картинки для прекрасного настрою / Фото: wattpad.com

4

*Я потребую обіймів.

Забавні картинки для прекрасного настрою / Фото: makeameme.org

5

*Скільки за обійми?

Забавні картинки для прекрасного настрою / Фото: funvizeo.com

6

*Напад обіймами.

Забавні картинки для прекрасного настрою / Фото: imgflip.com

7

Забавні картинки для прекрасного настрою / Фото: gadzzilla.org

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