Обниматься будем? 7 мемов об объятиях, которые рассмешат за секунду

21 января отмечают Международный день объятий. Сегодня принято обнимать всех и ходить с табличкой "Free hugs".
В этом году рекомендуем воздержаться от традиции, потому что пандемия не отступила. Вместо этого – отправить один из мемов родным и друзьям, чтобы поздравить и одновременно не навредить здоровью.
1
/ Фото: risovach.ru
2
/ Фото: gadzzilla.org
3
/ Фото: wattpad.com
4
*Я нуждаюсь в объятиях.
/ Фото: makeameme.org
5
*Сколько за объятия?
/ Фото: funvizeo.com
6
*Нападение объятиями.
/ Фото: imgflip.com
7
/ Фото: gadzzilla.org
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