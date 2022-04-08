Новий хлопець Дорофєєвої наживається на війні? Що відбувається в "Привітах" – прозвітував Міша Кацурін

Що відбувається в “Привітах” - прозвітував Міша Кацурін / Фото: Колаж: Сьогодні

Ресторатор Міша Кацурін у "Привітах" з командою відкрили волонтерські штаби. Їх місія – нагодувати нужденних, тероборону, ЗСУ, працівників лікарень та доставити гуманітарну допомогу.Кацурін 25 лютого попросив в Instagram -дописі донатити на добру справу. Люди надсилали кошти, але чеків та звітів не побачили.

Натомість в Twitter з’явилося фото Кацуріна та його нової дівчини з Барселони – співачки Наді Дорофєєвої. Люди масово почали писати, буцімто він перетнув кордон незаконно за кошти з донатів. Ресторатор прозвітувати 7 квітня про фінанси та ситуацію в закладах у Instagram.

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Завдяки фінансам небайдужих один цех сьогодні готує понад 2 000 порцій обідів щоденно. Команда відкрила гуманітарний склад в "Тайському Привіті" та додаткове місце в закладі "Пивна дума" (вул. Спаська, 5) для видачі понад 800 порцій обідів щоденно.

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За 2 тижні ми зібрали майже 2 400 000 гривень, 31429$ на paypal і понад 11000$ криптовалютою, – написав Міша Кацурін.

Обіди – це не єдина ініціатива "Привітів". Щоденно потребуючим розвозять бокси з їжею, ліки, побутові товари, необхідне для дітей, корм для тварих, електроніку тощо.

Ми щоденно розвозимо бокси з продуктами всім, хто телефонує на нашу гарячу лінію (в середньому 20 боксів щодня і ця цифра росте. В кожному ставимо продуктів на 600-650 гривень. Вже розвезли понад 650 боксів), – пише Міша Кацурін.

Місія – нагодувати нужденних / Фото: скріншот

Ресторатор зазначив, що команді потрібні донати та довіра аудиторії, щоб продовжити допомагати. Запрошує небайдужих контент-мейкерів долучитися до команди та висвітлювати процеси. А ще на екскурсію – подивитися реалії "Привітів" сьогодні.

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Питання про Барселону та чеки залишилися без відповідей в коментарях. Люди продовжують допитувати Кацуріна. Але не всі, більшість дякують команді за ініціативу.

Люди продовжують допитувати Кацуріна / Фото: скріншот

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