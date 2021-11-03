Молодик 4 листопада-2021: що не можна робити в цей період

Особливості молодика 4 листопада / Фото: Колаж: Сьогодні

4 листопада відбудеться останній осінній молодик у 2021 році. Чим примітний цей період, що в ньому цікавого та небезпечного, які особливості листопадового молодика, що можна, а що категорично не можна робити в цю фазу Місяця, читайте у нашій статті.

Особливості молодика 4 листопада

Отже, пізно ввечері 4 листопада о 23:15 за київським часом відбудеться молодик, який пройде на межі 29-го та 1-го місячних днів.

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Що означає молодик? Місяць у цей момент розташовується на одній прямій між Землею та Сонцем, а тому стає невидимим на небі.

На думку астрологів, період молодика дуже важливий у житті людей, тому що в цей час відбувається закладання цілей та завдань на найближче майбутнє, точніше – на черговий цикл, який триватиме 29 місячних днів, до наступного молодика. У цей період сприятливо займатися плануванням важливих справ і накопичувати сили .

А ще важливо та дуже корисно формулювати свої бажання та прагнення візуалізувати, писати, малювати і навіть промовляти, чого ви хочете і про що мрієте. Період молодика – найбільш вдалий для настроювання себе і свого внутрішнього потенціалу на виконання бажань.

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Молодик у знаку Скорпіон посилює і так напружений емоційний настрій. Збільшується ймовірність конфліктів. Люди стають істеричними та збудженими, не здатними на компроміси та поступки.

Скорпіон здатний пофарбувати дійсність у похмурі тони, надати містичного значення звичайним, на перший погляд, речам та подіям, а також непередбачувано змінити настрій. А тому цей час краще просто перечекати і зайнятися самоаналізом, щоб позбавитися негативних якостей у собі.

Що не можна робити під час молодика 4 листопада

Не потрібно з'ясовувати стосунки з оточуючими – навряд чи досягнете бажаного, зате можете нажити собі нових ворогів.

з оточуючими – навряд чи досягнете бажаного, зате можете нажити собі нових ворогів. Місяць у Скорпіоні сприяє розпалу пристрастей , тому в ці дні не рекомендується вирішувати особисті питання – великий ризик посваритися з коханими надовго і всерйоз.

, тому в ці дні не рекомендується вирішувати особисті питання – великий ризик посваритися з коханими надовго і всерйоз. Під впливом цього знаку зодіаку люди стають більш скандальними і бачать проблеми там, де їх немає , а тому не варто приймати важливих рішень, щоб не наламати дров і не пошкодувати про це надалі.

, а тому не варто приймати важливих рішень, щоб не наламати дров і не пошкодувати про це надалі. Відкладіть важку фізичну працю у період молодика.

у період молодика. Також у день молодика варто утриматися від будь-яких починань . Це час планів, загадування бажань, підготовки та накопичення сил.

. Це час планів, загадування бажань, підготовки та накопичення сил. У період молодика намагайтеся не перебувати в смутку , лаятися, бажати комусь зла, тому що до вас повернеться весь негатив, що виходить від вас.

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