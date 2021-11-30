Новорічний манікюр 2022 на короткі нігті: 27 ідей з яскравим дизайном (фото)

Новорічний манікюр для коротких нігтів / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий рік 2022 вже зовсім близько, тому настав час записуватися на манікюр, адже наприкінці року в кабінетах майстрів нігтьового сервісу такий ажіотаж, що яблуку нема де впасти. Раніше ми говорили про рекомендовані кольори для зустрічі року Тигра і трендовому манікюрі від френчу до бурліску. А тепер розглянемо уважніше новорічний дизайн манікюру на короткі нігті.

Кожної зими всі або майже всі жінки намагаються дотримуватися одного негласного правила – вибирати дизайн нігтів "по погоді". В ідеалі, колір зими повинен бути білим, але доки дочекаєшся снігу, простіше самій собі підняти настрій та "включити" святкову атмосферу за допомогою надійного засобу – гель-лаку для нігтів.

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Новорічний манікюр для коротких нігтів особливо нічим не відрізняється від дизайну на довгі нігті, хіба що простору для фантазії не так багато. Але, запевняємо, це не проблема.

Новорічний манікюр на короткі нігті: дизайн з білим кольором

Білий манікюр та всілякі його варіації дуже популярні взимку, бо асоціюються зі снігом, чистотою та новим життям.

Манікюр на короткі нігті для Нового року 2021 / Фото: Инстаграм

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Світлий манікюр на Новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Новорічний манікюр на короткі нігті / Фото: Инстаграм

Світлий новорічний манікюр 2022 / Фото: Инстаграм

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Світлий новорічний манікюр на короткі нігті 2022 / Фото: Инстаграм

Новий рік 2022: яскравий манікюр для коротких нігтів

Існує низка яскравих відтінків, які завжди присутні в оформленні новорічних прикрас. Це червоний, насичений синій та глибокий зелений, який міцно асоціюється із кольором хвойних гілок. Але цього року астрологи радять сильно не налягати на червоний, зате рекомендують використовувати максимально будь-які варіації синього та блакитного, а також чорного.

Яскравий манікюр на Новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Темний манікюр на Новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Новорічний манікюр на короткі нігті / Фото: Инстаграм

Манікюр на короткі нігті для Нового року 2021 / Фото: Инстаграм

Яскравий манікюр на Новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Яскравий манікюр на Новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Новорічний манікюр на короткі нігті / Фото: Инстаграм

Новорічний манікюр на короткі нігті / Фото: Инстаграм

Яскравий новорічний манікюр на короткі нігті 2022 / Фото: Инстаграм

Яскравий манікюр на Новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Манікюр на короткі нігті для Нового року 2021 / Фото: Инстаграм

Манікюр на Новий рік для коротких нігтів: сяючий дизайн

Не обійтися на Новий рік 2022 року без сяючих відтінків — золотого, сріблястого, з мідним відливом, з бронзовим блиском. Всі ці кольори добре поєднуються один з одним, тому в новорічному нейл-арті їх можна по-різному комбінувати. І, головне, астрологи рекомендують їх використовувати в рік Тигра.

Золотий манікюр на новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Блискучий манікюр на Новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Сяючий манікюр на Новий рік 2022 / Фото: Инстаграм

Новорічний манікюр із золотом 2022 / Фото: Инстаграм

Новорічний манікюр на короткі нігті / Фото: Инстаграм

Новорічний манікюр із золотом 2022 / Фото: Инстаграм

Блискучий манікюр на Новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Золотий манікюр на новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Сяючий манікюр на Новий рік 2022 / Фото: Инстаграм

Мерехтливий новорічний манікюр на короткі нігті 2022 / Фото: Инстаграм

Сяючий манікюр на Новий рік 2022 / Фото: Инстаграм

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