За жодних обставин не повторюйте це у Стамбулі – турагент розповів про 8 заборон

Туреччина популярна серед українців протягом 12 місяців. Тур в один з курортів реально придбати за вигідною ціною та опцією "Все враховано". Український боксер Олександр Усик відзначився на турецькому курорті Кемері.

Стамбул залишається для багатьох нерозгаданим пунктом призначенням, куди прилітають заради автентики та знайомства з "іншою" Туреччину. Бо щоденні купання – це не його принади, там туристи розважають по-іншому. Перед поїздкою врахуйте 8 правил, якими не варто нехтувати на відпочинку. Про них розповіла турагентка Тетяна у своєму ТікТок, щоб застерегти мандрівників від казусів.

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/ Фото: скріншот

1 – не беріть з собою підбори

У Стамбулі багато підйомів вгору на вулицях міста, а ще бруківка. Туристкам ходити на підборах буде незручно. Рішення – зручні кросівки.

2 – не розраховуйтеся валютою

Обміняйте гроші одразу на турецьку ліру перед вильотом до Туреччини чи в аеропорті, або ж розраховуйтеся карткою.

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3 – не замовляйте каву з молоком

Спробуйте справжню міцну турецьку каву хоча б раз у Стамбулі. Залиште рослинне чи коров’яче молоко для сніданків вдома.

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4 – не бійтеся замовляти вуличну їжу

Стамбул знаменитий автентичною їжею за бюджетною ціною, яку можна придбати на вулицях міста. Та не купуйте рибу на Галатському мості, адже ціни – високі, а смак – не виправдовує вартість.

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5 – не обмежуйтеся прогулянками лише Старим містом

В Стамбулі чимало туристичних місць, які варті уваги кожного. Мейнстримним залишається Старе місто, де тусить більшість туристів.

6 – не відмовляйтеся від чаю, який пропонують на базарі чи в магазинах

Хто був у Туреччині, знає, що продавці в магазинах – привітні та щедрі. Чай – це один з бонусів, який має турист під час вибору продуктів. Випийте його на знак поваги до продавця, який вам запропонував напій.

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7 – не забувайте торгуватися

У Туреччині торгуватися на автентичних базарах – must do. Якщо жодного разу не торгувався – не був у країні. Це дієвий спосіб заощадити щонайменше 10% від вартості. Спробуйте!

8 – не підіймайте щітку вуличного взуттєвика, кинуту на землю

Взуттєвики, які чистять взуття на вулицях Стамбулу, мають хитрий лайфхак для зацікавлення клієнтів. Вони залишають щітку на землі, а коли мандрівник її підіймає, щоб допомогти, починають розповідати про екстрену необхідність відчистити їхнє взуття тут і зараз. Якщо натрапите на такий "прикол" – будьте готові до 10-хвилинного спілкування.

Дізнайтеся також про заборони в Єгипті, які треба врахувати туристам під час відпочинку. Один з них ви ігнорували, бо не знали про особливості поведінки місцевих.