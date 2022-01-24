Найкрасивіший принц Данський Ніколай знявся для Vogue (фото)

Принц Ніколай Данський знявся для видання Vogue / Фото: Vogue

Днями ми показували, як одягалися чоловіки на Тижні моди в Мілані. А тепер обговоримо стиль ще одного красеня: принц Ніколай Данський знявся у красивій фотосесії для Vogue.

Принц Ніколай Датський з першої появи на публіці став зіркою: гарна модельна зовнішність ніби створена для екранів, глянсових обкладинок та подіумів. Власне цим молодий монарх і займається у вільний від посадових обов'язків час.

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22-річний граф Монпеза син принца Йоакіма, графа Монпеза та Олександри, графині Фредеріксборгської знявся для Vogue. На стильних фото знаменитість позує у кількох яскравих луках, що ідеально гармонують з його ефектною зовнішністю. Небагато людей народжуються принцами і мало кого запрошують позувати для Dior, тому Ніколай став першим принцом, що позує в одязі бренду.

Принц Ніколай Данський знявся для видання Vogue у образах від Dior

Також в інтерв'ю виданню Ніколай розповів, як доглядає за собою:

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Здебільшого я просто приймаю душ.

– скромно сказав принц, знизавши плечима.

Принц Ніколай Данський знявся для видання Vogue у образах від Dior / Фото: Vogue

Я дуже нервувався, хоча звик до преси та камер... все життя я публічна постать.

Спадкоємцю престолу не звикати до слави та камер.у сорочці з оновленою версією культової клітини бренду та вовняному пальті.

Принц Ніколай Данський знявся для видання Vogue у образах від Dior / Фото: Vogue

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Принц Данський відкрив перший показ Dior Men, художнім керівником якого став Кім Джонс. Для Ніколая це стало переломним моментом у кар'єрі, закріпивши його серед видатних чоловіків-моделей, незалежно від того, були вони членами королівської сім'ї чи ні.

Це справді те, з чого почалася моя кар'єра. Я був настільки привілейований, що міг відкривати та закривати шоу. Після цього я дійсно отримав багато уваги.

– каже він.

Принц Ніколай Данський знявся для видання Vogue у образах від Dior / Фото: Vogue

Принц також розповів, як у його сім'ї поставилися до модельної кар'єри молодого монарха:

Ніхто не був проти. Звичайно, я повинен був порозумітися — я мав би робити це з усім, що я роблю. Якщо я мала нову роботу в будь-якій галузі або коли я вступав до університету, я повинен був пояснити це і своїй сім'ї. Не в поганому сенсі або щось таке.

Принц Ніколай Данський знявся для видання Vogue у образах від Dior / Фото: Vogue

Крім модельного бізнесу, Ніколай навчається у Копенгагенській бізнес-школі. Нині він на навчанні у Парижі.

Принц Ніколай Данський знявся для видання Vogue у образах від Dior / Фото: Vogue

Більше фото із нової фотосесії дивіться у галереї.

Принц Ніколай Данський знявся для видання Vogue у образах від Dior

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