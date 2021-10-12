Без шампанського ніяк: 7 ідей, які урізноманітнять чотириденний вікенд / Фото: Pexels

Розпочніть перший ранок вихідних нетипово

Вимкніть всі будильники та спіть до обіду. Впевнені, ви про це мріяли! Після сну не поспішайте готувати сніданок. Дозвольте собі розслабитися та замовте доставку на дім. А найкраще – поїдьте в атмосферну кав’ярню та придбайте улюблений десерт чи випічку. Щоб ранок 100% вдався, замість кави оберіть ігристе.

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Складіть план ваших ідеальних вихідних

Після ефектного сніданку та пробудження без будильника, перейдіть до серйозного – планування вікенду. Вихідні мають бути безтурботні, але відсутність прописаних цілей збільшує шанси залишитися вдома в піжамі 24/7. Пропишіть плани, які у вас "висять" у думках та реалізуйте задумане.

Поїдьте в нове місто чи локацію на вихідні

Хочете нових вражень та емоцій? Заплануйте поїздку на авто в п’ятницю. Обирайте нове місце, яке ще не встигли дослідити. Наприклад:

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Закинуту Кіностудію в Ніжиловичах – 70 км від столиці.

– 70 км від столиці. Село Витачів, який обожнюють кінорежисери – 62 км від Києва.

– 62 км від Києва. Інстаграмну Планерну гору в селі Ходосівка – 26 км від столиці.

І куди ж без веселих заходів!

В суботу чи неділю відвідайте з друзями фестиваль, вечірку чи концерт. Ви ж не планували просидіти вихідні вдома перед лаптопом? У Києві 16 та 17 жовтня о 12:00 відбудеться Кураж Classy Birthday Party, а також Queen Rock and Symphonic show, який розпочнеться 17 жовтня о 19.30. Детальнішу афішу читайте в попередній статті "Сьогодні".

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Зробіть те, що ніколи не робили

Новий досвід – це емоції, які назавжди залишаються в пам’яті. Як щодо стрибка з парашуту, польоту на гелікоптері, або ж банального катання на роликах просто неба чи їзди верхи? Спробуйте себе в чомусь новому. І, можливо, саме це стане вашим новим хобі, яке буде надихати на нові звершення.

Влаштуйте вечірку з найближчими друзями

Заплануйте тематичну вечірку в колі найближчих. Яку тематику обрати – вирішувати вам. Здивуйте своїх друзів неочікуваним вибором. І потурбуйтеся про загальну атмосферу, щоб все гармоніювало: починаючи від списку пісень та завершуючи декоруванням вітальні.

Відпочиньте та порелаксуйте

Вечірки вечірками! Але потрібно відновитися не лише фізично, а й морально, щоб підготуватися до нового робочого тижня. Не нехтуйте повноцінним сном, читайте книги чи дивіться фільми. Словом, зробіть все, що допомагає вам абстрагуватися та наповнитися новими силами. Бо в понеділок зранку вам знову подзвонять. Ми про будильник, а ви про кого подумали?

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