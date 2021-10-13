Без шампанского никак: 7 идей, которые разнообразят четырехдневный уик-энд / Фото: Pexels

Начните первое утро выходных нетипично

Выключите все будильники и спите до обеда. Уверены, вы об этом мечтали! После сна не спешите готовить завтрак. Позвольте себе расслабиться и закажите доставку на дом. А лучше всего – поезжайте в атмосферное кафе и приобретите любимый десерт или выпечку. Чтобы утро 100% удался, вместо кофе выберите игристое.

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Составьте план ваших идеальных выходных

После эффектного завтрака и пробуждения без будильника, перейдите к серьезному – планированию уик-эндa. Выходные должны быть беззаботные, но отсутствие прописанных целей увеличивает шансы остаться дома в пижаме 24/7. Пропишите планы, которые у вас "висят" в мыслях и реализуйте задуманное.

Поезжайте в новый город или локацию на выходные

Хотите новых впечатлений и эмоций? Запланируйте поездку на авто в пятницу. Выбирайте новое место, которое еще не успели исследовать. Например:

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Заброшенную Киностудия в Нежиловичах – 70 км от столицы.

– 70 км от столицы. Село Витачив, который обожают кинорежиссеры – 62 км от Киева.

– 62 км от Киева. Инстаграмную Планерную гору в селе Ходосовка – 26 км от столицы.

И куда же без веселых мероприятий!

В субботу или воскресенье посетите с друзьями фестиваль, вечеринку или концерт. Вы же не планировали просидеть выходные дома перед лаптопом? В Киеве 16 и 17 октября в 12:00 состоится Кураж Classy Birthday Party, а также Queen Rock and Symphonic show, который начнется 17 октября в 19.30. Более подробную афишу читайте в предыдущей статье "Сегодня".

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Сделайте то, что никогда не делали

Новый опыт – это эмоции, которые навсегда остаются в памяти. Как насчет прыжка с парашюта, полета на вертолете, или же банального катания на роликах под открытым небом или езды на лошадях? Попробуйте себя в чем-то новом. И, возможно, именно это станет вашим новым хобби, которое будет вдохновлять на новые свершения.

Устройте вечеринку с близкими друзьями

Запланируйте тематическую вечеринку в кругу близких. Какую тематику выбрать – решать вам. Удивите своих друзей неожиданным выбором. И позаботьтесь об общей атмосфере, чтобы все гармонировало: начиная от списка песен и заканчивая декорированием гостиной.

Отдохните и порелаксуйте

Вечеринки вечеринками! Но нужно восстановиться не только физически, но и морально, чтобы подготовиться к новой рабочей недели. Не пренебрегайте полноценным сном, читайте книги или смотрите фильмы. Словом, сделайте все, что помогает вам отвлечься и восстановить силы. Ведь в понедельник утром вам снова позвонят. Мы о будильнике, а вы о ком подумали?

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