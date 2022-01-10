У скільки мають починатися уроки в школах – думка вчених

Вчені: уроки у школі повинні починатися не раніше 10-11 години / Фото: pixabay.com

Раніше у народжених у пандемію виявили відставання у рухових та когнітивних навичках, а тепер швейцарські вчені дійшли нового висновку щодо дітей – уроки у школах потрібно починати не раніше 10-11-ї години. Дослідження підтвердили, що це добре впливає на їхню успішність, повідомляє JAMA Network.

Шкода пандемії COVID-19, завдана навіть психологічному здоров'ю людей, неосяжна. Найбільше постраждали старі люди та молодь. Але вчені змогли знайти й користь у самоізоляції – закриття шкіл, хоч як це не дивно.

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Дослідники провели експеримент з участю швейцарських школярів і дійшли висновку, що діти, які навчаються вдома з березня по червень 2021 року, почали більше спати. Це корелювало з іншими показниками поліпшення самопочуття. Давно відомо, що організму, який росте, потрібно більше сну, це пов'язано з гормональними змінами. Вчені встановили, що підлітки спали на 75 хвилин на день довше, ніж у період, коли школи були відкриті. І, що ще краще, вдома й під наглядом батьків вони стали рідше споживати кофеїн, алкоголь та нікотин.

У досліді взяли участь 8972 підлітків із середніх шкіл Швейцарії. Для початку опитували понад 3600 старшокласників. Потім порівняли результати цього опитування з іншим, проведеним у 2017 році з такими самими за віком 5300 школярами.

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Порівнявши, вчені довели, що протягом навчального року діти, які навчаються вдома, прокидалися в середньому на 90 хвилин пізніше, ніж підлітки, які відвідували школу. Своєю чергою і спати вони лягали приблизно на 15 хвилин пізніше. Виходить, діти почали спати у середньому на 75 хвилин довше. Це добре вплинуло на фізичне здоров'я, але негативно на психологічне, адже підлітки, які перебували на самоізоляції, скаржилися на смуток та самотність.

Зважаючи на ці дані, вчені рекомендують після пандемії починати уроки пізніше, ніж це заведено сьогодні. Принаймні якщо йдеться про підлітків. Це вплине не лише на загальне самопочуття школярів, а й на успішність. Дослідники розповіли, що для старшокласників корисно розпочинати навчальні заняття не раніше 10-11-ї години ранку.

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