"Почалася депресивна фаза, але не варто переживати" – Олексій Арестович поставив діагноз війні в Україні

Олексій Арестович поставив діагноз війні в Україні, повідомивши, що почалася депресивна фаза

"Війна – це маніакально-депресивний психоз" – такий висновок озвучив у своєму інстаграмі позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Що він мав на увазі, не будучи експертом у галузі медицини і, тим більше, психіатрії, – загадка.

Можливо це черговий інформаційний шум або чергова "страшилка", у створенні яких політика було помічено вже не раз. До цього Арестович вже "ворожив" на картах таро і викладав жартівливі пости у соцмережах.

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Олексій Арестович "пішов у психотерапевти", прогнозувавши українцям обсесивно / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього разу Олексій "пішов у психотерапевти", прогнозувавши українцям обсесивно-компульсивний розлад (ОКР). У цьому стані до людини періодично приходять нав'язливі думки або вона робить нав'язливі дії.

Маніакальна фаза закінчилася, розпочалася депресивна. Але не варто переживати. Попереду ще обсесивно-компульсивний розлад, – підсумував радник голови Офісу президента України.

Арестович прогнозує українцям нові "радощі" – від десятиразового миття рук, особливого ритуалу вимкнення світла перед виходом з дому до вимовлення магічних слів про сувору реальність та закликів до віри – хоч у щось. Причому політик зазначає, що "багато хто з нас знайдуть себе в цьому, попереду – цікаві життєві відкриття", і радить усім триматися.

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Також раніше ми писали, що Арестович розповів, коли ЗСУ вийдуть на пік бойової могутності і що це означатиме.

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