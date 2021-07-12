На Каннському кінофестивалі показали український фільм "Бабин Яр. Контекст" Сергія Лозниці

Цьогоріч у програмі Каннського кінофестивалю представлені дві українські кінокартини. Одна з них – новий проєкт Сергія Лозниці, над яким він працював разом з Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр"

Продюсер Марія Чустова, режисер Сергій Лозниця і керівник меморіального центру "Бабин Яр" у Києві Ілля Хржановський у Каннах / Фото: Getty Images

Вчора, 11 липня, в програмі "Спеціальні покази" на Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму "Бабин Яр. Контекст". Картина розповість про трагічні події, які призвели до вбивства понад 30 тисяч євреїв в окупованому нацистами Києві, а також про те, що послідувало за цією трагедією. Прем'єра в Україні запланована на осінь цього року.

Як повідомляє Суспільне, перед показом фільму режисер Сергій Лозниця сказав журналістам, що "Бабин Яр. Контекст" допомагає зрозуміти, які були мотиви і які були технології. Режисер також відповів, чи боїться критики стосовно того, що у фільмі є кадри, в яких можна побачити, як українці вітають німців, а потім і Радянську армію.

"Це критика не мене. Це не я зустрічав німців і Радянську армію. Це просто необхідно знати. Можете запитати з найближчої історії, яка кількість членів Комуністичної партії була в Україні. Це мільйони", – сказав Лозниця.

Режисер Сергій Лозниця / Фото: Getty Images

Документальна кінострічка складається приблизно з 20-25 епізодів, які були змонтовані з кіноархівів. У фільм увійшли відео, зняті в період вторгнення нацистів на територію СРСР у 1941 році та в 1966 році, коли був організований перший архітектурний конкурс на проєкт меморіалу в Бабиному Яру. Отже, глядачі побачать кілька десятків завершених сюжетів, кожен з яких так чи інакше пов'язаний з трагедією в Бабиному Яру.

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Кадр з фільму "Бабин Яр" / Фото: babynyar.org

Для Сергія Лозниці – це вже сьомий за рахунком фільм, який показується в Каннах.

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