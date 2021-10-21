Ми перевірили, як підняли ціни за рік в найдорожчому супермаркеті Києва, який обожнюють зірки / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Спойлер: дефіцит продуктів вартістю в тисячі прийшов туди, де його не чекали. Нам порадили поквапитися, якщо хочемо встигнути придбати ікру ціною 49 тис. гривень за кілограм. Коли ми писали огляд аналогічних продуктів в 2020 році, то й не здогадувалися про такий розвиток подій.

Пам’ятаєте вино Chateau Petrus 1990 року за 199 тис. гривень?

Ми теж. Але повторно найдорожче вино в магазині не побачили. Бо преміальне Chateau Petrus 1990 року з Бордо розкупили! Ймовірно, попит на нього зріс після новин про запуск 12 пляшок урожаю 2000 року в космос для тестування.

Реклама

Як стверджують винні критики, після перебування в космосі напій став смачнішим. Ймовірно, хтось із киян має грандіозні плани на Chateau Petrus і не поскупився витратити шалені кошти.

Але не засмучуйтеся, що вам не дісталося. Ми знайшли інше найдорожче вино в преміуммагазині. І це знову Chateau Petrus, але 2006 року. Прайс його аналогічний вартості поїздки на Мальдіви – 135 тис. гривень.

Реклама

/ Фото: скріншот

Сомельє магазину назвав напій медитативним і порадив не псувати його смак, закусуючи фруктами чи сирами. Бо треба відчути дорогий у всіх сенсах післясмак вина. На всі 135 тис. гривень! Але запропонував ще один варіант для любителів попоїсти.

Якщо є можливість, то найміть шеф-кухаря. Він вам приготує вишукану страву до вина, яка доповнить зрілий напій, – сказав він.

Реклама

Словом, сомельє спілкується з клієнтами однією мовою. І знає, як догодити гостям, які люблять не лише преміальні вина, а й вишукані закуски.

Сомельє спільноти Vivino, яка спеціалізується на вині, рекомендують до келиха Chateau Petrus 2006-го птицю, баранину, оленину чи яловичину приготовлену на грилі.

/ Фото: скріншот

Бюджетне вино Sauvignon Rose Marlborough Sun, яке в 2020-му коштувало 325 гривень, піднялося в ціні до 346 гривень 74 копійок.

/ Фото: скріншот

Не любите турбувати шеф-кухарів? Купуйте ікру Anna Dutch за 49 тис. гривень

Паюсна класична ікра Anna Dutch в 2020 році коштувала 47 тис. гривень за кілограм. У 2021-му ціну підвищили до 49 тис. гривень. Різниця не відчутна, тому продукт розмітають як гарячі пиріжки.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Консультант зауважив, щоб ми довго не роздумували, бо залишилася лише одна баночка – прямо з Нідерландів у королівському холодильнику.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

За рік паюсна класична ікра від Anna Dutch, яка є делікатесом, втратила звання "найдорожчої" в цьому магазині. Її місце зайняла ікра білуги зерниста того ж виробника. Прайс продукту – близько 122 тис. гривень за кілограм.

Цікаво, у 2022 році тут за 300 тис. гривень ікру продаватимуть, а холодильник будуть стерегти охоронці?

Але не захмарними цінниками єдиними. У холодильнику досі лежить ікра горбуші. Її ціна – 4500 гривень 1 кг. Торік вона коштувала 4100 гривень.

До речі, в 2021 році офлайн-асортимент бюджетної ікри розширився.

Як щодо келиха ігристого Amour de Deutz до ікри за 215 тис. гривень?

Минулого року улюблене шампанське Мадонни Amour de Deutz коштувало 149 тис. гривень. Думали – куди вже вище! Сьогодні ціна становить 215 тис. гривень.

Дрібниці… Лише на 66 тис. гривень підвищили

Amour de Deutz у футлярі / Фото: Сьогодні

До слова, прайс на Amour de Deutz еквівалентний 2 тис. пляшок скромного і всім відомого "Советского". Уявляєте? Але досить шампанського, перейдемо до їжі.

Пам’ятаєте сир від Beppino Occelli, який може замінити алкоголь?

Сирний витвір мистецтва "Гудвайну" – це італійський сир з віскі та ячмінним солодом від Beppino Occelli. У 2020-му кілограм найдорожчого сиру в магазині коштував 2350 гривень. Сьогодні – 2490 гривень.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Так, якщо порівнювати зі стрибком ціни Amour de Deutz, тут різниця мінімальна – лише 140 гривень. Але ця позицій знову отримала лейб найдорожчої.

Переходьмо до продуктів, які можна смакувати без знання історії виноробства та мішленівської кухні

Як щодо найдорожчого у супермаркеті хліба "Сегль", який коштував у 2020-му 339 гривень? За рік його ціна піднялася до 425 гривень. Над його рецептурою працювали 4 місяці. І це ще не все: пекарі спеціально літали до Франції, щоб вдосконалити інгредієнти та процес випікання.

/ Фото: скриншот

Джекфрут з Таїланду, який також був найдорожчим на прилавку, у 2020-му коштував 2500 гривень за кілограм. Цьогоріч – 2700 гривень. Але і тут ми не встигли, бо в магазині його не побачили, хоча в онлайн-додатку він є.

Серед мангостанів, рамбутанів та лічі побачили звичні всім банани. Їхня ціна торік становила 59 гривень за кілограм. Нині – 69 гривень.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Наостанок порахуймо приблизну вартість середньостатистичного кошика

Ми відвідали преміальний супермаркет о 18:00. Людей було мало.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Більшість гостей тусувалося біля фруктів. Напевно, шукали джекфрут з Таїланду, який розкупили. І, звісно, наповнювали кошики овочами, бо попереду – вечеря.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

У 2020-му вартість преміального кошика становила 4211 гривень, тепер вона збільшилася на 411 гривень.

До списку ввійшли:

Хліб "Сегль" за 425 гривень.

Молоко Auga за 80 гривень.

Сир козячий за 155 гривень.

Манго за 389 гривень.

Ананас за 489 гривень.

Ковбаса салямі "Нобіле", 500 г, за 1045 гривень.

Сир твердий "Гауда", 500 г, за 350 гривень.

Філе індички, 1 кг, за 600 гривень.

Веганський кокосовий йогурт за 199 гривень.

Вино "Арбуа Шардоне" – 890 грн.

Загальна вартість економкошика із середнім прайсом – 4622 гривні.

Що скажемо після повторного преміумшопінгу?

Більшість преміальних товарів, які ми називали у 2020-му найдорожчими, втратили це звання в 2021 році. Бо асортимент магазину поповнився ще "преміальнішими" продуктами з космічнішим прайсом.

З кожним роком ціни ростуть і ростуть! Але в кілька разів їх підвищили лише на товари, які й так коштували статки. Якщо ви йдете в "Гудвайн" по звичайні сир чи манго, то різниця в прайсах вас не шокує. А тим, хто хотів придбати шампанське Amour de Deutz, доведеться переплатити 66 тис. гривень. І, звісно, поквапитися, бо дорогі позиції розбирають як гарячі пиріжки.

Нагадуємо, що раніше ми знайшли труну за мільйон гривень.