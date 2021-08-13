Чи можна переучувати шульгу – відповідь психолога і тест на визначення, правша ви чи ні

Чи можна переучувати шульгу / Фото: Unsplash

Навколо теми про шульг ходить багато чуток і суперечок – хто більш творчий і креативний, до того, чи потрібно переучувати дитину писати "правильною" рукою і які можуть бути наслідки. Психолог Тетяна Ловчинська розставила всі крапки над "і" і дала тест на визначення, яка півкуля у вас домінує.

Психолог Тетяна Ловчинська / Фото: пресслужба

5 теорій, чому люди народжуються шульгами

Загалом існує кілька основних теорій, які пояснюють, чому близько 10% населення шульги, в той час, коли інші користуються своєю правою рукою, як ведучою:

Теорія щита і меча була дуже популярна довгий час. Оскільки щит тримали в лівій руці, щоб захищати серце, а зброю – в правій. Ось це і визначило провідне положення правої руки. Також є соціальні теорії ліворукості, коли звички і навколишнє середовище формують провідну руку. Однак в чистому вигляді її дуже легко спростувати, адже не у всіх батьків шульг такі ж діти, або навпаки – можна знайти приклади, коли у батьків-правшів дитина шульга. Генетичні теорії запропонували пов'язувати рукість і латералізацію мовних функцій. Це передбачає залежність рукості від двох генів, один з яких визначає мовну латералізацію, а інший – контроль моторних функцій. Також в походженні ліворукості мають значення фактори допологового розвитку, в тому числі і ендокринний статус матері і дитини, що визначає розвиток правої і лівої півкуль мозку в період внутрішньоутробного розвитку. Є ще й комплексні теорії. Але, як видно, причини варто шукати в сукупності декількох чинників: як генетичних, так і соціальних.

Сьогодні Міжнародний день шульги 2021 / Фото: Depositphotos

Якими особливостями володіють шульги

Проводилися численні дослідження, щоб зрозуміти, хто розумніший: правші чи шульги. Але за результатами тестів на інтелект не було виявлено суттєвих відмінностей.

А ось інше дослідження, опубліковане в журналі Brain 2019 року, показало, що у шульг ліва і права півкулі мозку краще пов'язані і скоординовані в областях, пов'язаних з мовою.

Ці риси припускають, що шульги можуть володіти чудовими словесними навичками. Також такі особливості в будові мозку допомагають шульгам бути гнучкішими, знаходити нові шляхи для вирішення завдань і, відповідно, проявляти свою креативність.

А ще варто зазначити, що шульги можуть процвітати в спорті. Тоді як у більшості людей провідна рука права, вміле володіння лівою і певний елемент несподіванки дає конкурентну перевагу.

Крім цього, швидка реакція шульг забезпечується спрощеною схемою передачі сигналів. У шульг права півкуля мозку і сприймає зоровий образ, і контролює дію лівої руки.

Психолог коментує ці особливості так:

Хочеться закликати всіх не міркувати в категоріях "а хто краще?", "хто креативніше, швидше або розумніше?" Адже всі ми різні, унікальні, і наші особливості формують неповторну особистість.

Шульги в світі правшів

В чому особливість шульг

Світ, в якому ми живемо, переважно побудований для правшів. Через це шульги стикаються з безліччю проблем, з якими не зіштовхуються правші. Ножиці, ручки, блискавки, клавіатури і мишки створені для правшів.

Більшість з нас не замислюється про прості побутові речі, а для шульг – це частина щоденного випробування. Добре, що зараз все більше з'являється товарів, які враховують ці відмінності і пристосовані спеціально для шульг.

Варто переучувати шульг чи потрібно дати їм спокій

Донедавна учнів часто змушували писати в школі правою рукою, можна сказати, насильно перенавчали користуватися "потрібною" рукою.

Сьогодні ми знаємо, що немає нічого поганого в тому, щоб бути шульгою, і розуміємо, що примус дітей до зміни своєї руки може мати довгострокові негативні наслідки, зазначає психолог:

Тому дозвольте своїй дитині користуватися тією рукою, якою їй комфортно, підтримайте її, а також допоможіть адаптуватися дитині-шульзі, купивши спеціальні набори побутових речей для шульг. Не потрібно ламати, любіть і приймайте свою дитину.

Тест для експрес-оцінки домінуючої півкулі:

Складіть долоні разом і переплетіть пальці. Палець якої руки виявився зверху? Якщо лівої руки, то запишіть на аркуші букву "П", якщо правої руки – букву "Л". Так-так, все вірно. Адже кожна півкуля мозку керує протилежною стороною тіла, тому, якщо домінує права рука, то це ліва півкуля, і навпаки. Уявіть, що у вас в руці пістолет і ви цілитеся в мішень. Яке око залишається при цьому відкритим? Якщо у вас залишилося відкритим ліве око, запишіть букву "П", а якщо праве – то "Л". Встаньте і схрестіть руки на грудях. Кисть який руки лежить зверху? Якщо кисть лівої руки – ставте "П", якщо правої – "Л". Уявіть, що ви на концерті. Поплескайте в долоні і зверніть увагу на те, яка рука при цьому виявилася у вас зверху. Якщо ліва долоня – ставте букву "П", якщо права – букву "Л". Присядьте, закинувши ногу на ногу. Яка нога опинилася зверху? Якщо права – поставте букву "Л", якщо ліва – букву "П". Уявіть, що ви дивитеся на когось, і підморгніть. Яким оком ви підморгнули? Якщо правим – "Л", лівим – "П". На аркуші паперу кожною рукою, не рахуючи, намалюйте в ряд кілька вертикальних штрихів. Потім порахуйте штрихи. Якою рукою ви намалювали більше штрихів? Якщо лівою рукою намалювали більше, пишіть букву "П", якщо правою – букву "Л".

А тепер можете порахувати кількість "Л" і "П". Яких букв більше, та півкуля і домінуватиме. Якщо "Л" – значить, провідна ліва півкуля, а "П" – права. Якщо порівну, значить, ви належите до тих рідкісних людей, яких називають амбідекстри і вони рівною мірою використовують ліву і праву півкулю.

Шульг вважають найталановитішими і найрозумнішими. Правда це чи міф – дивіться відео:

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